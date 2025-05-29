小三要分手 竹山鎮代副主席揮刀恐嚇送辦

南投竹山鎮代會副主席張秋淋，涉持柴刀向女友叫囂恐嚇，被警方函送法辦。（記者劉濱銓翻攝）

2025/05/29 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕已婚的無黨籍南投縣竹山鎮代會副主席張秋淋，不滿女友在臉書社團爆料要分手，廿五日持柴刀到女友工作場所叫囂理論，嚇壞民眾趕緊報警，惟警方到場前張男已離去，事後女友報警，竹山警方也依規通報家暴，並依恐嚇罪將張男函送法辦。

據了解，張秋淋已婚，但卻外遇結交女友，二人已交往一陣子，女友還會買名牌、皮帶送張男，惟女友因認為這段感情不會有結果，近期在臉書社團控訴張男並提分手，事後張男得知大為光火，盛怒之下持柴刀到女友工作的宮廟揮舞、叫囂理論，大喊「繼續亂搞啊」，還不顧廟方人員安撫，甚至揚言「若不讓我生存，我也不會讓你生存」，最後疑察覺自己行為脫序，才悻悻然離去。

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竹山警方表示，該案涉及持刀恐嚇，當時獲報就立即派員處理，惟到場時張男已離去，事後女友也到警局報案，警方受理依規通報家庭暴力防治中心，對女子住處與工作地點加強巡邏，確保人身安全，至於張男則依恐嚇罪函送南投地檢署偵辦。

張秋淋掛電話不回應

竹山鎮代會主席林賜學指出，張秋淋脫序行徑屬個人行為，與代表會無關，次疑因私人感情問題造成理智斷線，不僅感到驚訝，也令人遺憾。

有關涉嫌持刀恐嚇女友，張秋淋接到記者詢問電話隨即掛斷，未表示意見。

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南投竹山鎮代會副主席張秋 淋，涉持柴刀向女友叫囂恐 嚇，被警方函送法辦。 （記者劉濱銓翻攝）

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