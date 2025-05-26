網戀被詐770萬慘淪人頭戶 法官判免賠

郭女因網戀被詐770萬慘淪人頭戶，法官判免賠。圖為示意圖。（資料照）

2025/05/26 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台中何姓女子被詐團以投資為幌子騙走一百萬元，提告要求人頭帳戶郭女如數賠償，新竹地院審理發現，郭女墜入詐團異國戀情假象，被謊稱在香港匯豐銀行上班的男子，以共營二人未來的投資為由騙走七七○萬元，法官從二人長期的纏綿對話，確認郭女也是墜入感情陷阱的被害人，判她無需賠償。

何女說，前年五月被詐騙集團以假投資真詐財方式詐騙，她匯款一百萬元到郭女帳戶，提告要求郭女如數賠償。

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郭女則說，前年二月初透過交友軟體Tinder認識自稱於香港工作名為「劉天華」男子，不久後漸生情愫進而交往並許未來，令她深陷感情漩渦，難以自拔。對方謊稱在香港匯豐銀行工作，以話術慫恿她投資，營造為兩人美好未來努力籌錢假象，讓她更覺應投入資金，為這段感情付出。她除將自己存款投入外，甚且向銀行貸款或向朋友、地下錢莊借款以籌措資金，總計遭詐騙共七七○萬元。郭女說因相信「劉天華」係共同投資籌措資金，乃將帳戶交給對方，自己也是受詐騙的被害人，且經新竹地檢署不起訴處分。

法官調查，郭女受哄騙而陷入愛情無法自拔，依社會常情，熱戀中男女朋友間多常有財務往來或為同財共居，而將自己財物交由他方處理情形，這與出賣人頭帳戶不能相提並論，由於郭女並無幫助詐欺犯意且不知其受領的是贓款，加上所受利益已不存在，法官判決免負返還責任，駁回何女之訴。

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