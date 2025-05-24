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    又是78歲直線暴衝 無照闖紅燈8傷

    警方發現駕駛座下的腳踏墊卡在油門下方，疑是暴衝原因。 （記者劉慶侯翻攝）

    警方發現駕駛座下的腳踏墊卡在油門下方，疑是暴衝原因。 （記者劉慶侯翻攝）

    2025/05/24 05:30

    〔記者劉慶侯、洪臣宏／綜合報導〕台灣南北昨天連傳兩起七十八歲長者違規駕車肇事的交通事故，其中下午無照駕駛凌志轎車的邱翁，在台北市暴衝闖紅燈，一路衝撞二名行人、二名騎士、三輛轎車和一輛公車，造成包括肇事者在內共七男一女，分受不同程度的擦挫傷和骨折。

    北市 踏墊卡油門下 疑釀禍原因

    北市警方初步調查，邱翁從未考過駕駛執照，出事後車頭嚴重毀損，但僅受輕傷，並無酒駕。警方發現其駕駛座下的腳踏墊，卡在油門板下方，疑是座車暴衝原因，確切肇因正進一步調查釐清。

    高雄 賓士逆向撞進民宅傷一人

    此外，昨天上午十時許，七十八歲張姓退休台商駕駛賓士轎車，在高雄市前鎮區鎮東一街右轉鎮東街時，竟開到對向車道逆撞一輛計程車，再失控撞進一旁民宅，造成屋內七十三歲婦人受傷，幸傷勢不重自行就醫，張男與計程車運將未受傷。四天以來，已接連發生三起同齡長者違規肇禍事故。

    警方調查，邱翁昨天下午二時廿分，駕車自北市重慶南路往南方向行進，開到武昌街口時號誌已轉為紅燈，兩側多名行人正在走斑馬線過馬路，邱竟高速暴衝闖越，部分行人眼尖避讓，但有二人閃躲不及，被邱的車擦撞摔跌。

    邱翁第一波衝撞行人後繼續往前，再撞機車、轎車及台北客運公車才受阻停下。警方勘查肇事車輛發現，邱翁座車的腳踏墊卡在油門處，懷疑因此無法減速而釀禍；邱翁向警方稱，突然間就發生事故，他已不記得為何會出事。

    使用硬殼腳踏墊 可防捲入油門

    汽車產品業者說，不少舊款車輛的腳踏墊無法扣住車體，為免影響行車安全，若購用一體成型的硬殼腳踏墊，可避免捲入油門的憾事發生。

    老翁闖紅燈，一路衝撞2名行人、2名騎士、3輛轎車，直到撞上公車才停下。（記者劉慶侯翻攝）

    老翁闖紅燈，一路衝撞2名行人、2名騎士、3輛轎車，直到撞上公車才停下。（記者劉慶侯翻攝）

    老翁闖紅燈，一路衝撞2名行人、2名騎士、3輛轎車，直到撞上公車才停下。（記者劉慶侯翻攝）

    老翁闖紅燈，一路衝撞2名行人、2名騎士、3輛轎車，直到撞上公車才停下。（記者劉慶侯翻攝）

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