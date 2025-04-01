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    5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉貪污賄選 檢求刑16年

    宜蘭市代會主席林智勇涉貪及賄選案被起訴，檢方刑16年，褫奪公權5年。（資料照）

    宜蘭市代會主席林智勇涉貪及賄選案被起訴，檢方刑16年，褫奪公權5年。（資料照）

    2025/04/01 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕五連霸的無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，涉入宜蘭河濱公園採購等弊案，宜蘭地檢署昨起訴包括林在內的十三名被告。檢方痛斥林智勇利用權限，投標承攬受他監督的宜蘭市公所標案，形同將政府資源視同個人資源濫用，不法所得四八八萬餘元，林另涉賄選案，被具體求處有期徒刑十六年，褫奪公權五年。

    利用權限 投標自己監督標案

    五十一歲林智勇，曾因假車禍詐保百萬未遂，被判刑四年半，仍在上訴三審；不料，又被查出借牌投標獲取不法利益。去年十二月起，檢方展開兩波搜索，將林智勇與時任宜蘭市公所主秘、現為衛福部組長楊秀川等十三人列被告。

    宜檢指出，林智勇等被告涉入的弊案，包括宜蘭河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、金六結環保公園採購案，涉犯貪污治罪條例之圖利、政府採購法借牌及容許借牌投標等罪嫌。

    檢察官斥責林智勇身為民代，不知廉潔自持，為圖謀個人利益，不惜委棄人民託付，反倒利用權限，投標自己所監督標案，敗壞官箴。

    宜蘭地方法院昨召開接押庭，裁定楊秀川卅五萬元交保，林智勇續押禁見。

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