涉貪污、圖利 ／南投信義鄉長、代會主席 起訴從重求刑

南投信義鄉長全志堅涉貪污案，檢起訴建請從重 量刑。 （資料照）

2025/03/25 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨籍南投縣信義鄉長全志堅、無黨籍鄉代會主席李國源趁辦理「四○三地震民生灌溉蓄水池損壞」工程時，向陳姓廠商索取一成、九十三萬元的回扣，台中地檢署檢察官發動三波搜索，並在全志堅到案羈押十七天後火速偵結，將全男、李男、公所廖姓技士及廠商共六人，依貪污、圖利罪起訴，並建請法院對全、李從重量刑。

台中地檢署起訴指出，去年四月三日大地震後，信義鄉公所、鄉代會接獲鄉民陳情反應蓄水池爆裂災損，鄉長全志堅（五十歲）決定採限制性招標方式辦理「四○三地震民生灌溉蓄水池損壞」工程，與鄉代會主席李國源（五十二歲）協議，由李主導通過追加預算案，全則運用其職權圈選特定廠商參與比價，向有配合意願的廠商收取標案金額一成的回扣。

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隨後覓得有配合意願的陳姓、黃姓、鄧姓廠商，以四家公司名義投標，但早已說好不進行價格競爭，並願共同負擔給付全、李等人的回扣、賄賂款。經全志堅圈選特定廠商參與議價，排擠其他廠商公平競爭後，由陳姓廠商（六十四歲）以九二九餘萬元得標，並依約交付一成約九十三萬回扣，其中全男分配四十五萬、李男分配四十五萬，三萬分配給廖姓技士。

台中地檢署獲報，去年六月起發動三波搜索，搜索三十六處、訊問四十五人次，陸續聲請羈押李國源、全志堅和三位廠商獲准，全案並在全志堅三月五日到案收押十七天後火速偵結。

全男、李男涉犯貪污、圖利等罪嫌，檢察官痛斥二人不知廉潔自持，違背選民託付及社會期待，危害社會及公共利益程度甚鉅，尤以全志堅犯後未能承認犯行、反醒，建請法院從重量刑。

廖姓技士和陳姓廠商等四人，則依收受賄賂罪、交付賄賂罪起訴，考量四人犯後坦承犯行，主動繳回犯罪所得，態度良好，建請法院量處適當之刑。

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