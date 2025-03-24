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    台中工業區6人困3米深槽 4昏迷送醫

    中市工業區6名工人受困3公尺深槽體，消防人員迅速救出工人後送醫。 （台中消防局提供）

    中市工業區6名工人受困3公尺深槽體，消防人員迅速救出工人後送醫。 （台中消防局提供）

    2025/03/24 05:30

    烤漆廠清理汙泥工安意外 幸均已恢復清醒

    〔記者許國楨、蘇孟娟／台中報導〕台中市西屯區工業區昨上午驚傳工安事故，一間烤漆廠發生六人受困三公尺深槽體的意外，其中四人因缺氧昏迷，消防隊獲報將傷患救出並送醫急救，所幸均已恢復清醒，無生命危險，事故原因不排除因通風不良導致氧氣不足，將進一步調查釐清。

    台中市消防局昨日上午近十一時接獲通報，西屯區工業區七路一間烤漆廠，有多名工人在清理汙泥時發生缺氧受困深槽意外，立即派遣人車趕往救援，成功將六名受困者全數救出，並分別送往醫院搶救，初步了解，事發當時產線沒有運作，六人利用假日，進行例行性的放流污水槽清除汙泥。

    而放流污水槽空間狹小，僅約一個鋁梯寬度，當時有人在槽底、有人在外頭，現場測到一氧化碳超標，疑似因為較為密閉，不排除因通風不良導致氧氣不足，加上吸入過量沼氣、一氧化碳，讓人員瞬間意識改變，進而引發其中有人缺氧昏迷，其他人見狀營救也出現身體不適情形。

    六人送醫救治均已恢復清醒，生命徵象穩定，詳細案發原因，是否涉及工安疏失，則由勞檢單位介入調查釐清。

    台中市勞工局指出，該金屬表面處理公司僱用六名勞工，有一人是台籍、五人越南籍，勞工局將派員實施職業災害檢查，若查出有違反職業安全衛生法部分，將處三萬以上、卅萬元以下罰鍰。

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    中市工業區6名工人受困3公尺深槽體。 （台中消防局提供）

    中市工業區6名工人受困3公尺深槽體。 （台中消防局提供）

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