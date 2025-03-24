無視我國漁民現場目擊 中國海盜快艇 澎湖海域公然搶奪漁獲

時值延繩釣小管產季，澎湖花嶼西海域昨遭中國快艇侵入，甚至在眾目睽睽下，強行取走我國漁民的漁獲及魚具。（民眾提供）

2025/03/24 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又傳中國無籍快艇侵入我國傳統漁場！由於時值延繩釣小管產季，澎湖花嶼西海域昨天遭中國快艇侵入，甚至在眾目睽睽下手偷竊漁獲，並以速度優勢擺脫我國漁船追趕，又刻意將船隻塗裝成我國漁船慣用的白色「保護色」，增加海巡艦艇的查緝困難度，囂張行徑讓澎湖漁民恨得牙癢癢，痛批中國無籍快艇與海盜無異，澎湖區漁會呼籲政府加強護漁，保障台灣漁民權益。

漁會籲政府加強護漁 保障漁民權益

連日天氣放晴，澎湖漁船紛紛前往花嶼西澎湖傳統漁場，以延繩釣漁法捕捉洄游性小管，澎湖漁船作業時，一艘白色的中國快艇突然侵入作業漁場，還當著我國漁民面前，強行將延繩釣的漁獲及魚具收走。

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現場直擊漁民表示，這種公然在我國漁民眼皮下強搶漁獲行為，與海盜行徑無異，因中國海盜快艇機動性高、船速快，澎湖漁船根本追不上，中國無籍快艇就像小蜜蜂，分批侵入澎湖延繩釣捕撈小管漁場，還盜取漁民的海上漁獲，「實在忍無可忍」。

船隻刻意塗白色 增加海巡查緝難度

澎湖海巡隊據報後，派海巡艇趕抵現場，中國海盜船已逃之夭夭，雷達也無法追蹤其蹤跡。更令人擔心的是，中國快艇刻意與台灣漁船一樣，塗裝成白色，肉眼難以立即在海上辨識，增加海巡追緝的困難度，澎湖海巡隊將加強巡邏頻率，針對犯案熱點海域超前部署，以遏阻犯行持續。

事實上，這種海上打劫非首次發生，冬季「澎湖白金」土魠捕撈時，就曾發生過中國快艇侵入搶奪漁獲及破壞魚具，因中國快艇採「打帶跑」方式，都能順利逃脫，才會食髓知味持續犯案。

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