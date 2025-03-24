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    首頁　>　社會

    騎機車未打方向燈辯路不平 法官打臉

    王姓男子騎機車未打方向燈辯路不平，提起行政訴訟被駁回。圖為示意圖。（資料照）

    王姓男子騎機車未打方向燈辯路不平，提起行政訴訟被駁回。圖為示意圖。（資料照）

    2025/03/24 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中王姓男子騎機車變換車道未使用方向燈遭民眾檢舉開罰，王男提起行政訴訟，辯稱該路段不平整且有突起，才會沒打方向燈，要求原處分撤銷；台中高等行政法院勘驗影片，認為該路段雖有修補痕跡，但外觀尚屬平整，跨越快慢車道分隔線未使用方向燈為無理由，訴請撤銷應予駁回。

    王男提起行政訴訟 被駁回

    判決指出，王姓車主去年三月十二日上午九點多，騎機車行經霧峰區中投西路，因在機車專用道和快車道間變換車道未使用方向燈，遭民眾行車紀錄器錄影檢舉，員警逕行舉發開罰一二○○元，王姓車主不服提起行政訴訟。

    王男主張，中投公路旁的機車專用道過於狹小，此路段不平整且有突起，隨時要做安全閃避。且當時路旁有設置綠色鐵板有車輛出入口，故緊急閃避，以避免車輛突然駛出，才會沒打方向燈，認為裁罰應符合比例原則，要先警告通知，要求原處分撤銷。

    台中高等行政法院法官認為，行駛快慢車道分隔線，變換車道時，應先顯示欲變換車道方向的燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道，勘驗檢舉人的行車紀錄器影片，發現該路段路面雖有修補痕跡，但外觀尚屬平整，而王男自機車專用道駛入汽車車道時，確實未依規定使用方向燈，訴請撤銷為無理由，應予駁回。

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