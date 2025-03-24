住持貼身信徒 冒領寺廟百萬 判8月

士林地院近日審結，認定王女觸犯業務侵占、偽造文書罪，判8個月徒刑。（記者吳昇儒攝）

2025/03/24 05:30

住持往生 登記自己為寺廟管理人

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市法濟寺王姓女信徒隨侍前住持多年，住持過世後，她持信徒大會紀錄登記自己為寺廟管理人，但因開會內容部分不實，且王女擔任管理人後，還領走廟款一五○萬元，引發質疑。事後被判定負責人登記無效後，又取走四十萬元款項，遭到告發，士林地院近日審結，認定王女觸犯業務侵占等罪，判處八月徒刑。

判決書指出，王姓女信徒深獲前住持信任，並於二○一六年五月間，持信徒大會紀錄，登記成為寺廟管理人，不過，寺廟內其他法師則認為該會議紀錄不實，提起民事訴訟，最高法院最終認定王女管理人資格不存在。王女卻於訴訟期間，領走寺廟一五○萬元，此筆款項不知流向；另於訴訟確定後，又領走四十萬元的廟內存款，又未能對款項流向提出說明，遭到告發。

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法院審理時，王女坦承有提領款項，但強調是遵照前住持指示，用來支付其他師父與自己的醫療費，否認有業務侵占、偽造文書等犯行。

不過，法官調查時，認為王女供詞前後不一，難已採信，而王女時任寺廟負責人，無法提出款項流向證明，認定她已觸犯業務侵占罪。而王女明知其管理人資格不存在，仍提領寺廟四十萬元，該行為已觸犯偽造文書罪。

士林地院法官審理後，認為王女已賠償寺廟損失，依業務侵占、偽造文書罪，分別判處王女有期徒刑六月、四月，應執行有期徒刑八月，得易科罰金。

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