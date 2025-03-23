急電：爸，家裡著火了…男趕回破窗 救出女兒與雙犬

新北市金山區一處資源回收場昨天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

2025/03/23 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山區一處資源回收場昨天上午發生火警，由於回收場內堆放大量易燃物，火勢猛烈，場內兩間鐵皮屋很快遭到波及，人在屋內的女兒無法逃生，急電父親求救，屋主聞悉飛奔趕回家，破窗救出女兒與兩隻狗狗。

金山資源回收場大火

趕抵的消防人車控制火勢後，確認無人傷亡，估算燃燒的面積包括屋內和屋外，大約為一百五十平方公尺，滅火後由火調科人員鑑驗釐清起火原因。

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位於新北市金山區坑子內的該座資源回收場，約於昨天上午近七時起火，新北市消防局第六救災救護大隊出動六十三名消防員趕往救災。消防人車趕抵時，見資源回收場堆放大量回收物，場內兩間鐵皮平房已全面燃燒，不斷有濃煙從鐵皮屋竄出，火勢猛烈，還好屋主第一時間接到就讀大學的女兒電話，及時趕回來從後方破壞窗戶救出女兒。

另兩犬葬身火窟

當地金山區五湖里里長李進發表示，王姓屋主靠撿拾資源回收為業，平日一家三口住在場內的鐵皮屋，起火後王男趕回將無法逃出火場的女兒、及其身邊的兩隻狗救出，但還有另外兩隻狗已來不及援救，葬身火場。

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