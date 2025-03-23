為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    急電：爸，家裡著火了…男趕回破窗 救出女兒與雙犬

    新北市金山區一處資源回收場昨天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市金山區一處資源回收場昨天上午發生火警，場內堆放大量易燃物，火勢猛烈。 （記者林嘉東翻攝）

    2025/03/23 05:30

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山區一處資源回收場昨天上午發生火警，由於回收場內堆放大量易燃物，火勢猛烈，場內兩間鐵皮屋很快遭到波及，人在屋內的女兒無法逃生，急電父親求救，屋主聞悉飛奔趕回家，破窗救出女兒與兩隻狗狗。

    金山資源回收場大火

    趕抵的消防人車控制火勢後，確認無人傷亡，估算燃燒的面積包括屋內和屋外，大約為一百五十平方公尺，滅火後由火調科人員鑑驗釐清起火原因。

    位於新北市金山區坑子內的該座資源回收場，約於昨天上午近七時起火，新北市消防局第六救災救護大隊出動六十三名消防員趕往救災。消防人車趕抵時，見資源回收場堆放大量回收物，場內兩間鐵皮平房已全面燃燒，不斷有濃煙從鐵皮屋竄出，火勢猛烈，還好屋主第一時間接到就讀大學的女兒電話，及時趕回來從後方破壞窗戶救出女兒。

    另兩犬葬身火窟

    當地金山區五湖里里長李進發表示，王姓屋主靠撿拾資源回收為業，平日一家三口住在場內的鐵皮屋，起火後王男趕回將無法逃出火場的女兒、及其身邊的兩隻狗救出，但還有另外兩隻狗已來不及援救，葬身火場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播