台版黑色豪門企業 帶全家洗錢／薑母鴨小開搞詐 變虛幣大亨

雲林地檢署偵辦以實體幣店詐騙投資案，短短半年有8百多人受害，損失金額達31.2億元，全案偵結起訴17人。 （雲林地檢署提供）

2025/03/22 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署起訴一個假投資虛擬貨幣詐騙集團，查出八百多位民眾遭詐卅一億餘元，三名被檢方求處二十年重刑的主嫌之一歲周宏維，原本是一家薑母鴨店小開，後來擔任與某詐團合作的個人幣商，該詐團被抄時，他是漏網之魚，竟認為搞場外交易有暴利可圖，自立門戶帶領全家多人擴大營業，成為在全台開設十多家實體幣店的「虛幣大亨」，實則從事不法詐欺洗錢，也宛如台版「黑色豪門企業」。

自立門戶 全台開十多家實體幣店

雲林地檢署檢察官段可芳於二○二三年偵辦假投資車手詐欺案，發現周姓父子涉嫌勾結詐騙集團水房，成立實體幣店，以投資加密貨幣詐騙被害人；雲檢成立專案小組擴大偵辦，因被害人眾多，為鞏固相關詐騙證據，雲林地檢署動員檢警上百人，經過一年半追查，發現周家除了廿六歲的周宏維，他的父母、弟弟及女友等全都涉案其中。

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雲檢表示，五十四歲周父本來在中部開薑母鴨店，周男與弟弟都在店裡幫忙，周男曾擔任與詐團水房合作的個人幣商，逃過查緝後，認為場外交易有暴利可圖，鋌而走險自立門戶從事不法。

他先加盟某家實體幣店，學習形式KYC、免責聲明等流程，並與同夥劉勁谷掛勾洗錢，還接受其他詐團收水手直接到他的店賣幣洗錢。後來加盟店的總店負責人，發現疑有詐團到加盟店交易，且被人檢舉涉詐，要求旗下加盟店對泰達幣（USDT）轉出與接手方都要實名制。

周男因此另起爐灶，而且變本加厲，一舉擴大營業規模，共在全台開了十多家USDT兌換所，成為一名暗地裡從事詐欺洗錢的「虛幣大亨」，也導致被害人遍布全國。雲林地檢署說，短短幾個月周家就分得贓款上億元，用於購買豪宅、名車，享受奢華生活，薑母鴨店則早已歇業。

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