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    首頁　>　社會

    《宜蘭》宜警打詐 2個月破7案逮66車手

    2025/03/22 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭警方配合警政署積極打詐，今年一、二月破獲七件詐騙案，逮捕六十六名車手，也和金融機構合作攔阻近二千萬元詐款；有受害者出面指控遭假投資詐騙，還好車手開庭願意吐回百萬詐款達成和解。

    宜蘭縣警察局長劉炯炫說，今年一、二月縣內詐騙案件三百七十一件，詐騙財損高達三億二千八百五十萬餘 元，最高財損詐騙手法前三類分別為「假投資」、「假交友的投資詐財」及「假冒機構公務員詐財」，發生地點主要集中在宜蘭市、羅東鎮及冬山鄉等人口稠密鄉鎮。

    他說，警方長期和金融機構合作攔阻民眾遭詐騙，今年截至目前攔阻金額近二千萬元，透過警銀聯阻發揮功能，守護民眾財產，並透過礁溪分局表揚大會，感謝機警行員義行，強化全民打擊詐欺犯罪信心。

    宜蘭四十四歲林姓女子誤信假投資，投入一百二十二萬元後，被騙獲利一千二百萬元，但須付十％稅金後才能拿到錢，遭詐團再訛騙一百二十七萬元；警方接獲行員通報成功攔阻匯款，改誘捕車手面交取款後，當場將廿二歲外籍葉男逮捕。葉男今年由家屬陪同開庭，出面賠償一百二十二萬元與被害人林女達成和解。林女說，還好積蓄全數取回，否則不知道該如何和家人交代。

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