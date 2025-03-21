勒斃馬國女大生》更審認定自首 陳柏諺改判18年10月

男子陳柏諺涉勒斃馬國女大生，一、二審均判無期徒刑，高院更一審時當庭稱「我愛她」、請求給予自新機會，更一審認定符合自首浧刑規定，且具悔意，改判18年10月。可上訴。（記者楊國文攝）

2025/03/21 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕男子陳柏諺（見圖，記者楊國文攝）被控掐死馬來西亞籍廿四歲蔡姓女大生，檢方建請判陳死刑，但士林地院認定陳男是要求蔡女返還十萬元遭拒後才將她殺害，依殺人罪判無期徒刑，上訴後，高等法院仍判無期徒刑；經最高法院撤銷發回，高院更一審時，陳對死者示愛稱「我愛她」」，請求給他自新機會，更一審認定陳符合自首，且具悔意，昨輕判十八年十月。可上訴。

陳柏諺雙手合十 三度謝法官

高檢署表示，收到判決書後，再研議是否提起上訴。蔡女家屬的律師指出，家屬對判決結果非常不滿意，會請求檢察官上訴。陳柏諺聆判後掩不住笑意，雙手合十共三度向合議庭三位法官膜拜、道謝。

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死者家屬非常不滿 要上訴

檢警調查，陳柏諺追蹤蔡女Instagram而認識，二○二二年十月十三日上午，陳男赴蔡女北市士林區的租屋處，要求她返還先前轉帳給她十萬元的部分款項；陳遭拒後，左手持粉紅色抱枕悶住蔡女眼睛，右手掐住蔡的脖子致窒息死亡，陳男返回新北市租屋處，傳訊向父親表達尋短念頭，全案曝光，警方循線查獲此案，士檢依殺人罪起訴陳。

士林地院審理時，陳否認殺人，辯稱受蔡女之託將她殺害，且兩人是「謀為同死」，請求免刑。不過，士院調查發現蔡女無輕生念頭的證據，認定陳是為錢勒斃蔡女，判無期徒刑；陳男及檢方均不服，提起上訴。

高院認定陳符合自首減刑規定，犯罪情狀未達「情節最重大之罪」，判無期徒刑。上訴後，最高法院撤銷發回更審。

高院更一審認為，陳符合自首要件，在試圖自殺前將蔡女資訊提供父親，使司法機關可儘快介入調查；陳在自殺未果後，又向員警承認犯案，在偵查及高院審理均認罪，陳也在員警不知他在蔡女租屋處犯案之際，即對前往其住處的員警坦承殺人，具真心悔悟，並考量陳非預謀犯案，也未以凌虐方式增加蔡女痛苦，具悔改更生可能性，改判為十八年十月。

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