自由日日shoot》圖投資分潤 主動幫建商抽白單 新竹警官宋瑞展求重刑

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2025/03/21 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署偵辦新竹市警察局取締交通違規抽單不罰弊案，昨天偵結起訴二十名官警。檢方認定，時任保安科秘書的兩線三星警官宋瑞展，為圖個人私利，涉主動協助建商「抽白單」，嚴重敗壞官箴，建請法官從重量刑；受宋指示處理抽單的李姓派出所所長等四人，犯後坦承犯行，建請量處適當之刑；十五名第一線執法的基層員警，則建請從輕量刑，給予緩刑機會。

要下屬抽單 連累19警被起訴

竹檢檢察官葉子誠調查認為，宋男等廿名官警均涉犯貪污治罪條例的「公務員對主管監督事務圖利罪」，其中宋男與新竹某建設公司負責人交好，知悉該公司負責人、經理、員工及友人常因違規停車被開單，為維持與建商間的良好互動及利益關係，將其收到的交通違規舉發單，傳送予李姓所長、張姓偵查佐、吳姓所長，要求不製作及開出罰單，再由呂姓巡佐轉知。

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李等四人憑藉與製單員警間的長官部屬關係，指示十五名製單員警「抽白單」，未把車輛違規照片及違規資料上傳線上系統製開罰單，使車輛車主或駕駛人因而獲取免於繳納交通違規罰鍰的不法利益。

檢察官認為，宋瑞展為圖投資建案分潤的個人私利，主動討好在地知名建商，協助建商「抽白單」而圖利汽車所有人或駕駛人，使取締作業的公平性陷於遭受特權介入、不公的質疑，更連帶影響派出所所長、巡佐及偵查佐等資深警官及基層警員全都共涉罪責，使警譽受損，建請院方從重量刑。

而李姓所長等四人從警服務多年，卻積非成是，將關說請託不當觀念傳遞給新進警察同仁，致不良風氣蔓延警界，惟惡性尚非重大，均坦承犯行供出犯罪事實，建請量處適當之刑。

15基層警 檢建請給予緩刑

此外，檢察官審酌十五名基層員警係受警界學長請託，礙於同仁情誼或囿於警界的抽白單陋習文化，以及警局逕行舉發單管理與稽核機制的缺漏，應已知警惕無再犯之虞；檢方認定十五人從警多年均無重大不良表現，建請從輕量刑或給予緩刑。

新竹市兩線三星警官宋瑞展為圖個人私利主動協助建商「抽白單」，檢方建請法官從重量刑。 （資料照）

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