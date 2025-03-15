打詐 上月逮3千多人查扣6億多

刑事局昨召開「165打詐儀錶板」記者會，局長周幼偉與受邀分享經驗的住商不動產企研室經理徐佳馨、退休李姓銀行襄理一同宣示反詐。（記者邱俊福翻攝）

2025/03/15 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕在警政署持續發動全國性打詐專案及政府積極宣導反詐下，壓制詐騙犯罪的成效已逐漸顯現！以國人最關注的假投資詐欺案來看，刑事警察局表示，無論案件發生的受理件數或是財損金額，今年二月都比一月下降三、四成；此外，二月間共查獲詐騙集團三九一團、逮捕三一一九人，查扣不法利得六億七五八八萬餘元、阻詐九億二五三四萬餘元。

詐騙受理數、財損都下降

鑑於現今詐團除了詐騙錢財，往往連房地等不動產也不放過，警察機關已與地政機關建立聯防機制，只要發現疑似受詐民眾申請不動產異動登記，警方會立即派員到場阻詐、地政機關則會辦理特殊地建號管制作業，共同看顧民眾財產；統計近四個月來，已成功攔阻十七件不動產詐騙案，為被害人救回一億五七五萬元的財產損失。

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地政聯防 阻17件不動產詐騙

刑事警察局局長周幼偉表示，今年二月受理詐欺案一萬七七三件、財損六十億餘元，較一月下降十七．九％及卅六．三％，其中假投資詐欺案受理二二五八件，比一月減少卅四．六％，假投資財損卅五億餘元，也比一月下降四十三．六％。今年二月還阻斷涉詐網站二○三二件，停用涉詐門號二○六件，下架涉詐廣告一萬一八七一件。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨昨天提醒，為防房產被詐，民眾要牢記不要隨便提供房產資料、不要隨便抵押房產，以及要去申辦地政異動即時通等「二不一要」原則。

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