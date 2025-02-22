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    首頁　>　社會

    摸臀數秒 關近5年才獲自由

    陳男強摸上班女郎屁股，僅區區數秒，付出坐牢1年2月，強制治療長達3年半的慘痛代價。（示意圖，資料照）

    陳男強摸上班女郎屁股，僅區區數秒，付出坐牢1年2月，強制治療長達3年半的慘痛代價。（示意圖，資料照）

    2025/02/22 05:30

    色色的代價 坐完牢後還要強制治療

    〔記者張瑞楨／台中報導〕曾犯下持械入屋性侵案被判刑十二年的彰化縣陳姓男子，出獄後見不認識的女子獨自在辦公室加班，竟上前強摸女子臀部數秒，法官以其不認罪判刑一年二月再度入獄，因他不是第一次性犯罪，服刑完畢後繼續強制治療，聲請停止治療也被駁回，最後坐牢加強制治療關了四年十個月才重獲自由，為其滿足數秒鐘的鹹豬手行為，付出慘重代價。

    陳男當年首度性犯罪後，於二○一三年假釋出獄。二○一八年八月間進入彰化縣一棟辦公大樓，看到一名上班族女子在加班，進入對方辦公室伸出鹹豬手到女子褲子內，強摸臀部後逃逸。彰化地院審理時，陳男辯稱根本沒去過該大樓，歷審法官皆不採信，依強制猥褻罪判刑一年二月確定，二○二○年四月入獄。

    陳男雖坐監至隔年六月期滿，但在監接受治療後被認定仍有高度再犯危險，高等法院台中分院裁定強制治療；陳男以其服刑時抄佛經懺悔、捐款行善等由請求免予治療，遭到駁回，被送至中部一家醫院強制治療。

    去年評估時陳男還是有再犯危險，裁定繼續治療，直至今年一月再次評估，才認定已有改善，再犯風險降低，前天獲法官准予停止強制治療；陳男為其「摸一把」的鹹豬手犯行，整整坐牢一年二月、強制治療近三年八個月，形同關了近五年始重回社會。

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