砸百萬免當兵破功 王大陸 列3月徵兵

藝人王大陸涉嫌妨害兵役、偽造文書，交保步出新北地檢署時，被大批媒體包圍。（記者徐聖倫攝）

2025/02/19 05:30

〔記者何玉華、陸運鋒／台北報導〕新北地檢署偵辦涉嫌替準備服役的役男偽造病歷案，拘提躲避兵役的八名役男，其中包括知名男藝人王大陸，王涉嫌以一百萬元由不法集團偽造病歷；台北市政府兵役局表示，王大陸在去年底已經達緩徵的最高年限卅三歲，日前已經收到內政部發來的公文，王大陸是今年三月的徵集對象，預計近日就會發出兵單給他。

王大陸遭拘提時不發一語 15萬交保

刑事局幹員昨早八時許持搜索票、拘票，前往王大陸位在台北市大安區的住處拘提，警方按門鈴後，王應門時見到竟是刑事幹員相當驚訝，警方對其說明案由後執行搜索，整個過程約一個多小時，而王被帶上偵防車時，見到本報記者拍攝時相當狐疑、不發一語，王被依違反妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後以十五萬元交保。

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北市︰近日發兵單 王未入伍將送辦

北市兵役局副局長林春來表示，依照兵役法，緩徵最高年限為卅三歲；通常是役男在學註冊後，由學校統一造冊送達戶籍所在地，核實學生身分；但王大陸在去年底已經達卅三歲，即便今年仍在學，也不能辦理緩徵。

林春來說明，役男在未入營當兵前，可以提出體位變更申請；研判王大陸應該是要申請體位複檢，但公所尚未收到申請。他說，役男徵集順序通常按出生年次及籤號，近日已經接到內政三月入營梯次公文，預計近日就要發兵單，其中包含王大陸。屆時王大陸若未入伍，將依違反兵役法送辦。

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