北市議員陳重文出手索資 市府標案都到手

陳重文承接北市府標案一覽表

2025/02/19 05:30

有廠商標價較低卻未能得標

〔記者楊心慧／台北報導〕檢方起訴書曾揭露國民黨籍台北市議員陳重文於台智光弊案利用職務權力，在議會質詢官員，並以索取資料、質問等方式，關切公托監視器案細節、履約情形，進而施壓，使公務員增列預算。據了解，陳重文針對立展公司得標北市府標案也是如此，以二○二二年底北市府一件廚餘標案為例，他索資後一個月，北市府便公告標案，並在二○二三年二月開標案，陳重文後續於隔月以一二八○萬四○○元得標，另間廠商價格雖較低卻未得標。

據了解，陳重文以索資方式先了解相關運作，再以施壓量身訂開標案等手法獲標案，比如他於二○二二年十二月向市府調閱台北市內湖、木柵及北投焚化廠每日回收生廚餘的重量、產出的固渣及殘枝多少噸、固渣如何處理等，藉此了解有多少廚餘量等資訊，便可估算公司是否有利可圖，有賺頭就去施壓。

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比對資料發現，在陳重文索資的一個月後，北市府於二○二三年一月卅一日公告「一一二年度廚餘固渣產製堆肥委託勞務案」，預算金額一二八○萬四○○元，並在二月七日開標，陳重文的立展公司三月十四日以一二八○萬四○○元得標；另間競爭廠商的標價金額為一二七八萬九七三三元，但此標案採限制性招標、最有利標，該廠商雖價格較低，卻沒得標。

陳重文於二○二三年六月要求市府提供垃圾處理廠，廚餘前處理之最近一次得標契約書、處理標準及得標金額，隨後於同年十二月得標北市環保局木柵垃圾焚化廠廚餘製肥、預算五八二萬元標案，顯示陳「出手」調閱相關資料，後續都能得標。

陳重文：索資和得標兩碼事

陳重文昨表示，索資和立展得標完全是兩碼子的事，立展是依法、依程序參與招標，他並沒有插手幫忙。

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