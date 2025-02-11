《台東》違規蒐證、告發 台東元宵遶境警不鬆手

台東陸續有陣頭出巡，元宵將達巔峰，警方將強力執法，遏制違規亂象。（記者黃明堂攝）

2025/02/11 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市天后宮主辦的元宵聯合遶境是台東年度最大廟會盛事，今年在明、後天連辦兩天，將有數萬人湧進市區看熱鬧。往年遶境飽受批判的亂象之一，就是隨處可見不戴安全帽、酒後駕車或者無照駕駛等交通違規情形，縣警局交通隊表示，將採「事中取締蒐證、事後舉證告發」雙管齊下，陣頭及民眾勿存僥倖。

不戴安全帽、酒駕、無照等違規

早期元宵遶境期間，常見信徒騎機車不戴安全帽，且大搖大擺在警察面前晃過，引發批判。警方近年來強化遶境期間交通執法，亂象逐漸改善，去年元宵遶境活動期間，警方取締酒後駕車十四件，以及未戴安全帽四百餘件和無照駕駛八件等交通違規行為。

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縣警局交通隊表示，今年遶境隊伍將於元宵中午十二點半從台東市四維路段集合後出發，以市區重要道路為主要遊行路線，預計將吸引大量信眾及遊客參與，縣警局援例將動用警民力協助交通疏導及維持秩序，呼籲參與團體及成員在熱鬧活動中，更應遵守相關交通法令。

近年仍有不少宮廟人員或參觀民眾抱持僥倖心理，認為警方僅著重維持遶境隊伍秩序而會忽略交通執法，產生不少違規態樣。警察局交通隊持續宣示將採取「事中取締蒐證，事後舉證告發」手段表達執法決心，除於遶境期間部署警力取締未戴安全帽外，無照駕駛及酒後駕車等重點違規行為更是加強攔查告發項目。

警方請民眾守法 勿心存僥倖

交通警察隊隊長吳昇忠表示，往年遶境活動周邊警方當場攔停無照駕駛、酒後駕車或事後逕行舉發未戴安全帽等各式交通違規均屢見不鮮，再次強調，元宵活動期間法律並無空窗期，取締工作不因節慶而放鬆。

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