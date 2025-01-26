竹東槍殺案／假談判真突襲 堂口完全未設防

竹東槍擊命案的作案車輛白色豐田轎車已經尋獲。（新竹縣警局提供）

2025/01/26 05:30

事發前劉憲治等６人正在泡茶 ５煞長驅直入 作案不到５分鐘…

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮在地的三環幫堂口，前天遭五名蒙面歹徒突襲及痛下殺手，造成包括該幫大哥劉憲治在內共一死五傷，警方當天深夜尋獲被棄置的作案白色豐田轎車，正持續追查犯案者身分。根據相關消息與研判，全案疑是一場「假談判、真突襲」的設局殺人案，身為三環幫大哥的死者劉男，疑因利益糾紛與對方約在命案現場談判，事發前劉男等六人正在泡茶，未多設防，沒想到對方卻直闖堂口，犯下震驚黑白道的凶殘報復事件。

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據了解，位於竹東鎮北興路的該處堂口，一樓是飲料批發賣場，二樓才是堂口據點，一樓可供公眾出入，但一般外人無法上去二樓，且為防警方查察及發生事故，會設關卡；據研判，事發前劉男應在電話中與「來客」有約，才在不設防下，輕易讓五名蒙面殺手得以長驅直入，再以短短不到五分鐘的時間犯案後從容逃逸。

新竹縣警局副局長邱幼媚，昨由刑警大隊長李奇勳、竹東警分局長吳學安陪同下，召開「○一二四槍擊命案」記者會。

李奇勳說，案發時間為下午四點四十七分左右，五人共乘白色豐田轎車停在店前，穿過一樓飲料批發店直奔二樓，亮出刀、槍喝令劉男等人趴下，劉等人試圖反擊，五人當下開槍及砍殺，至少開了三槍，劉男身中二槍。

尋獲作案白色轎車

一名店員告訴警方，案發前見五名蒙面男子來者不善，因此警覺地先將客人、小孩疏散到旁邊的檳榔攤，隨後就聽到疑似槍聲，並看見五人匆匆下樓揚長而去。

警方出動兩百名警力追查，深夜十點半在新竹市東區慈雲路、近頭前溪的經國橋下偏僻處，尋獲作案車輛，拖回採證。

凶手不排除仍在新竹

警方表示，五名蒙面男子身分尚未查明，還無法發佈境管，但不排除人仍藏匿在新竹縣市，持續追查中。

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