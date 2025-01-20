誤信虛幣投資 退休師、從商女遭詐逾千萬

詐騙集團假幣商在社群軟體刊登虛擬貨幣廣告。（記者陸運鋒翻攝）

2025/01/20 05:30

警逮3假幣商送辦

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市退休女教師及從商的女子，去年在網路看見投資虛擬貨幣訊息，分別投入四百及七百餘萬元，然而兩人過陣子要出金時，對方不是人間蒸發，就是藉口無法出金，警方獲報循線將三名假幣商逮捕送辦，將持續擴大追查。

詐團誆稱幣商可代操賺價差

大安警分局調查，五十五歲徐姓退休女教師，去年十月在臉書看見投資泰達幣廣告，點擊進入後被加入Line群組，對方洗腦可代操賺價差，徐女不疑有他，先後交付八次款項共四五三萬元給詐團指派的假幣商，直到要出金時，對方卻退出群組人間蒸發。

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此外，從商的四十六歲傅姓女子，去年十月在社群Instagram（IG）遇到陌生人攀談，進而被洗腦投資虛擬貨幣可高獲利，並下載對方所提供APP後，投入七百多萬元，但要獲利了結出金時，對方則以各種理由藉故拖延，才驚覺受騙。

三嫌涉犯詐欺、洗錢防制法

警方接獲報案後，立即調閱監視器並檢視被害人通聯擴大追查，一月中旬先後將自稱幣商的廿八歲黃姓、廿八歲陳姓及卅三歲陳姓男子查緝到案，發現三嫌均未依規定向金管會完成洗錢防制登記，還提供虛擬資產服務，甚至向被害人稱可提供代購或交易虛擬貨幣，警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

警方強調，去年七月卅一日已修正通過洗錢防制法第六條，增訂VASP洗錢防制登記制及非法業者刑事責任，並於去年十一月卅日施行，違者可處兩年以下有期徒刑。

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