37名死囚唯一符合憲判 打破實質廢死說

2013年間勒死王姓前女友及其母親的情殺雙屍案凶手黃麟凱，距案發十一年多後的昨天晚間遭執行槍決。（資料照）

2025/01/17 05:30

時隔一七五一天 再度行刑

〔記者王定傳、張文川／台北報導〕憲法法庭去年十一月做成「憲判字第八號」判決，認定死刑合憲，但應採嚴格的程序保障，令外界有實質廢死的質疑，不過法務部昨天簽署及執行死囚黃麟凱的死刑令後，等於打破外界認為我國已實質廢死的疑慮，這也是法務部自二○二○年四月執行死囚翁仁賢槍決後，時隔一七五一天再度執行死刑，目前還有卅六名死囚在監。

歷審都判死 符合限縮條件

黃麟凱一案，歷審皆強制辯護，第三審也有進行「生死辯」言詞辯論，心理衡鑑認定無精神障礙，而是個性使然、有再犯的可能，一審、二審、更一審及三審均量處死刑，最高檢察署未為其聲請非常上訴，全案已無繫屬於法院，因此決定執行死刑。

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法務部昨天深夜表示，黃麟凱犯行符合兩公約的「情節最嚴重之罪」。另有相關人士說，黃的犯行也符合「憲判八」規定的評議和判決「一致性」，且應是目前唯一符合「憲判八」要求的死囚。

法界人士認為，法務部昨天執行黃的死刑，除了要讓外界了解，我國並非外界質疑的實質廢死國家外，更是在彰顯我國是名符其實的法治國，憲法法庭去年十一月做出「憲判字第八號」判決後，政府一切遵照「憲判八」的指示及精神依法行政，檢視黃麟凱被判決死刑的所有要件，確認他完全符合「憲判八」屬可判死的被告，依此決議執行。

彰顯我國是名符其實法治國

現年卅二歲的黃男與死者王姓女友是就讀高職補校時的同學，兩人交往三年多，二○一三年七月協議分手，但仍有往來，同年九月黃男盜領她帳戶辛苦存下的廿萬元存款，被母女追討，九月十七日黃男入伍服役，廿九日起放假五天。

二○一三年十月一日，休假中的黃男戴頭套潛入她家，被她媽媽發現，他自認對方瞧不起他出身單親家庭，阻撓女兒與他交往，狠心以預備的童軍繩從正面絞殺，埋伏一小時，等王女回家後強行押入房間性侵，再拿繩子從背後勒死，還好整以暇擦拭王女鼻血，用她的女內褲擦拭她下體，更換內褲，並盜走現金躲入頂樓被捕。

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