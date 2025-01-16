新北跨宜蘭濫倒千噸撈3千萬 逮25人2收押

檢警查扣非法清運車輛。（宜蘭縣環保局提供）

2025/01/16 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕檢警等單位在苗栗縣苑裡查獲二千公噸的廢酸洗液等濫倒案；宜蘭縣員山等地也被人傾倒廢棄物，環保局溯源追查是來自新北市，並且發現是集團式犯案，宜蘭地檢署查獲廿五人涉案，傾倒量高達上千噸，不法獲利三千多萬元，其中王姓、洪姓主嫌被依違反廢棄物清理法收押，另廿三人分別以一萬至十萬元不等交保。

宜蘭地檢署去年十二月指揮警、調、新北市及宜蘭縣環保局等單位，兵分多路於新北市及宜蘭縣等廿二處搜索，查獲跨縣市環保犯罪集團，共有廿五人被帶回偵訊。

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宜蘭縣環保局表示，去年十一月上旬獲報，有犯嫌非法載運土木或建築廢棄物、廢木材混合物等，棄置在員山鄉土地，經追查疑來自新北市，隨即與新北環保局跨域聯繫，掌握廢棄物產源及非法業者，發現犯嫌以集團犯罪手法，透過土地所有權人或承租者居中仲介，將廢棄物跨縣市轉移，由非法清運業者載運至新北及宜蘭各地棄置。

經清查，新北蘆洲區、板橋區以及宜蘭縣員山鄉、冬山鄉、宜蘭市及礁溪鄉等公私有地，均被犯罪集團非法棄置，重量估計有上千噸，檢方核算不法獲利三千餘萬元。

檢方蒐證過程掌握非法清運車輛反覆出入不同棄置點，經發動搜索，將地主、承租人、仲介棄置廢棄物者及載運廢棄物司機等人約談到案，並於現場查扣非法棄置大小清除機具共十輛。

宜縣環保局說，後續經司法調查完畢，會要求行為人把非法棄置物移除，廢棄物多屬土木或建築廢棄物，暫無污染環境疑慮。

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涉案人前往現場說明傾倒過程。 （宜蘭縣環保局提供）

宜蘭員山鄉遭人傾倒堆置非法廢棄物。 （宜蘭縣環保局提供）

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