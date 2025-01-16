中港溪染紅 破濫倒廢液案外案 查扣1.3億 起訴黑心業者7人

警方當場查獲槽車正在傾卸廢酸洗液。（警方提供）

2025/01/16 05:30

〔記者張瑞楨、陳嘉怡／綜合報導〕檢警查獲桃園市芫吉公司，承攬廢水處理營利，卻把具腐蝕性強酸廢水傾倒河川，造成苗栗縣中港溪染紅長達三公里，檢警又從此案發現桃園市和興鴻業公司，涉嫌收廢酸洗液賺錢，卻違法把兩千公噸的廢酸洗液等廢棄物，傾倒於苗栗縣苑裡一處土地，導致五一○○平方公尺土地被重金屬污染，台中地檢署查扣違法所得一億三三六○萬元，將和興鴻業公司（法人）與負責人許清淇等七人，依違反廢棄物清理法起訴。

付錢給管理人 倒在苑裡土地

檢警調是偵查芫吉公司時，發現許多槽車的行車軌跡，分別到芫吉公司與和興鴻業公司載運廢酸洗液，再載到偏僻處傾倒，台中地檢署指揮保七總隊、環境部、調查局等單位偵辦，二○二三年查到苗栗縣苑裡鎮順天段一片土地，被棄置廢酸洗液，當場逮捕槽車司機與魏姓土地管理人共六人。

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12個籃球場大 倒了2千公噸

檢警調溯源至和興鴻業公司，該公司是廢酸洗液的再利用公司，卻付錢給土地管理人魏男，直接將廢酸洗液棄置於上述土地，造成土壤嚴重的重金屬污染，面積約五一○○平方公尺，相當於十二個標準籃球場，棄置廢棄物總量約兩千公噸。

環境管理署中區管理中心主任葉廼群表示，遭污染土地重金屬鉻超標十．八四倍、銅超標七．三倍、鎳超標二．三倍。去年底已將該處公告為土壤污染管制區，並要求污染行為人提送污染控制計畫，將土地重金屬含量降低到符合管制標準並復原環境。

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