檢察官吳志成 罰俸百萬確定／檢界退案王 不傳被告就結案 挨懲上訴

宜蘭地檢署已退休檢察官吳志成。（資料照）

2024/11/22 05:30

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭地檢署已退休檢察官吳志成，被監察院調查認定其在職時，有辦案時罔顧卷內事證、先入為主、不傳喚被告就結案等違失，經長官提醒後仍堅持己見，違反檢察官倫理規範情節重大，去年通過彈劾移付懲戒，懲戒法院職務法庭一審今年四月判吳罰款最後月俸給總額六個月、約一百餘萬元；吳上訴，被職務法庭二審駁回確定。

已自宜蘭地檢署退休

吳志成是司法官學院廿八期結業，曾任花蓮、宜蘭地檢署檢察官，因辦案正確率低於全國平均值，且屢因辦案瑕疵而被上級退件，檢察界戲稱為「退案王」，他已於前年六月退休。

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監院彈劾指出，吳志成承辦他字案件，多次罔顧卷內的明確犯罪事證，例如持槍的監視畫面、現場採集的彈殼、現場查獲的安毒等，反而以「未發現犯罪嫌疑，且無繼續偵查必要」事由，擬簽結案件。

其主任發現後，多次提醒吳注意相關事證及規定，吳均不予理會，部分案件只好移由其他檢察官偵辦。吳置卷內事證不顧，辦案未遵循法令，礙於真實發現，也不利維護公共秩序。

其次，吳受理當事人聲請閱卷後，未依法簽擬意見，最後只好由主任決定，虛耗一個月；且吳二○一九年至二○二一年偵辦的案件中，有一○一件未傳喚被告或犯罪嫌疑人就起訴或聲請簡易判決，雖刑事訴訟法未明定必須傳喚，但數據可證他並非偶一為之，而是經常性不傳喚，影響民眾權益，也不符正當法律程序原則。

職務法庭一審認定監察院彈劾的違失事實中，只有槍砲跟毒品案成立違失，其餘指控則不付懲戒，認定吳無視於此兩案的卷內證據資料，依檢察官的「法律專業知識」明顯可判斷被告或嫌疑人涉嫌犯罪，有必要繼續偵查，竟違反規定多次欲簽結，還不服從主任監督，違失情節重大，判處罰俸六個月。

吳認為懲戒認定過苛，提出上訴，職務法庭二審認為一審的判決無違誤，懲戒手段亦屬合理適度，駁回吳的上訴確定。

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