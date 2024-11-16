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    無所不詐!女議員購衣收到口罩

    宜蘭縣議員孫湯玉惠現身警局打詐記者會，分享自身和家人遭詐騙的慘痛經驗。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣議員孫湯玉惠現身警局打詐記者會，分享自身和家人遭詐騙的慘痛經驗。（記者王峻祺攝）

    2024/11/16 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局昨公布今年一至十月受理詐欺案件三千多件，金額達十三億元。連縣議員孫湯玉惠也受騙，她分享遭詐經驗，表示網站購衣資料遭外洩，通知取件支付一九八○元竟成工業口罩，兒子也被冒充網路書局客服的詐團設局，依指示操作退款，卻被轉走十萬元存款，因此為避免更多人被騙，她「不怕丟臉就是要站出來反詐騙」。

    宜蘭縣警局昨天舉行打詐記者會，縣議員孫湯玉惠以被害人身份現身說法，分享二年前自身慘痛經歷。她說，平時生活忙碌都在網路購物，看到臉書跳出購衣網站，覺得衣服漂亮就下單，殊不知個資遭外洩，收到簡訊取貨通知直接付款，一打開包裹才發現不是衣服而是工業口罩，「想退貨也找不到賣家源頭」只能認賠。

    兒網購專輯 遭轉走十萬元

    她說，兒子也是受害者，到知名網路書店購買歌手專輯，下單不久就被客服通知數量有誤，變成一百張專輯、金額四萬多元，因信任書店平台，依指示到ATM操作退款，幾個步驟下來，十萬元存款竟然瞬間被轉出，一看存摺歸零，兒子當場傻眼。

    孫湯玉惠說，希望她跟家人的慘痛經歷，能成為民眾借鏡，起初覺得丟臉不好意思對外透露，但為了全民反詐必須挺身而出，呼籲一頁式網站購物連結盡量不要訂購，也不點擊和不下載來路不明的連結或投資軟體，並切記保證獲利軟體，一定就是詐騙。

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