又是電動機車起火 釀4死

火場勘驗發現3樓鐵窗有鐵鍊，因3樓發現兩具焦屍，是否影響逃生待釐清。 （記者黃良傑攝）

2024/11/08 05:30

高雄民宅火警 起火點在1樓近大門 3樓鐵窗綑鐵鍊疑影響逃生

〔記者黃良傑、蔡清華、黃佳琳／高雄報導〕高雄市三民區鼎中路一處大樓民宅昨天發生大火，租下一至三樓的董姓男子及其兒子、哥哥，以及借住的妻子許姓乾姊命喪火窟，董妻王女則全身超過五十％燒燙傷，搶救後送加護病房與死神拔河，一場火釀成四死一命危慘劇。

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父子、哥哥、妻乾姊亡 妻全身逾50％燒燙傷

檢察官初步勘查現場及消防局火場調查，初判起火點靠近一樓大門，大門旁有一台冰箱和一輛電動機車，冰箱相較電動機車的燒毀程度，電動機車已幾乎燒成骨架，因火源來自屋內，暫排除人為縱火的可能性，研判可能是電動機車起火釀災，確切起火原因有待進一步鑑識。

因初判起火點靠近一樓大門，以致於發生火警後，無法打開一樓鐵門逃出，且火勢延燒及冒出濃煙，分別在二、三樓的五人也已經無法下樓；另二、三樓都加裝鐵窗，其中三樓的鐵窗有鐵鍊綑住，是否因此被困住影響逃生，以致三樓的三人都分別命喪現場或到院死亡，有待火調人員釐清。

3樓發現兩具焦屍

鼎中路該大樓是在昨天凌晨零時許傳出火警，火舌從一樓竄燒至三樓，消防人員搶救近三小時才撲滅，警、消進入火場搜尋，先救出二樓的董男（六十一歲）、妻子王女（五十五歲），再往三樓搜尋時，發現一男一女焦屍，隨後在最後一間房內發現奄奄一息的董男兒子（十七歲），董男送醫搶救數小時後仍傷重不治，董的兒子到院時已死亡。發生火劫後，董男一家人僅董妻倖存仍在急救中，尚未脫險。

據了解，董男原是水電行老闆兼水電師傅，他的兒子跟著父親學習水電技能，妻子原在一樓經營檳榔攤，後因生意不好收攤，出事前在環保局清潔隊任職，在資源回收站從事分類拆解工作。友人表示，董男夫妻為人海派、熱情，平日晚睡，時而在一樓騎樓與朋友聚聊，不曾聽說與人結怨。

檢察官會同火調人員發現起火點附近，有一輛電動機車（紅箭頭處）幾乎燒剩骨架，疑是起火點。（記者黃良傑攝）

高雄市三民區鼎中路大樓民宅昨天發生大火，造成4死1重傷。 （記者黃良傑翻攝）

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