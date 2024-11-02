一週犯13件小竊案 遭預防性收押

67歲李姓男子（箭頭處）在台南安平竊取各類物品，檢警認為他極可能再犯，聲請預防性羈押獲准。（民眾提供）

2024/11/02 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市安平區近日竊案頻發，第四警分局育平派出所查出六十七歲李姓男子涉案，他是慣竊，習慣四處偷東西，而且什麼都偷，不管腳踏車、還是盆栽，雖不是貴重物，卻讓警方很頭痛，前天將他移送台南地檢署偵辦，檢警認為他極可能再犯，聲請預防性羈押獲准。

腳踏車、盆栽…無所不偷

警方調查，李男短短一週內就在安平區犯下至少十三起竊盜案，盜取物品包括盆栽、停車立牌、腳踏車、機車零件等，雖然都不是貴重財物，但是讓被害民眾很困擾，地方也不安寧，警方亦得耗費人力查辦。

請繼續往下閱讀...

民眾困擾 也很耗費警力

因竊案不停，警方還為了李男組成專案小組，調閱監視畫面追蹤後，終於逮獲正在偷竊機車物品的李男，前天以現行犯將他移送台南地檢署偵辦，建請檢方向法院聲押，獲法院裁准羈押。

李男居無定所，常在安平區遊蕩，隨意盜取物品再變賣或自用，這次聲押主因是屢犯不改，有反覆實施同類罪行之虞，必須將其羈押始能有效遏止其竊盜行為，維護社區安全。

警方呼籲民眾妥善保管個人財物，提高防盜的意識，警方也會持續加強社區巡邏，防範竊案件再發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法