中共統戰部長下令操作「疑美恨川」 讓台灣裂痕又深又長

中共中央統戰部部長石泰峰。（圖取自中國央廣網）

2025/03/05 09:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國「兩會」正召開，對台發動認知戰也升高。據安全單位透露，中共統戰部部長兼中央書記處書記石泰峰於2月24日召集特別會議，組建專案小組操作新一波對台的錯假認知攻勢。據指出，石泰峰在會中強調，這波訊息操作對北京來說是「重中之重」，行動的目標是「讓美國人在想利用台灣的時候，台灣已經沒有人相信美國」，並強調要「當成一場真正的戰役來打！」

據指出，石泰峰組建專案小組，該小組由軍委會政治工作部、網路空間部隊及國安部等單位組成，目的是針對烏克蘭情勢及台灣半導體赴美投資等議題進行一系列認知操作。

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石泰峰在會議中強調，這波訊息操作對北京來說是「重中之重」，特別在中共對川普政策走向仍有高度不確定性情況下，「務必要讓台灣人『疑美恨川』，務必要讓島內裂痕又深又長」。他進一步表示，這次行動的目標是「讓美國人在想利用台灣的時候，台灣已經沒有人相信美國」，並強調「為了替國家爭取戰略空間」，「各部委務必全力動起來，當成一場真正的戰役來打！」

根據透露，此次認知作戰重點放在推動新一波「疑美論」、「棄台論」及「失敗論」三大敘事。主要操作方向包括「川普將出賣台灣」、「台積電將變成美積電」以及「面對中國台灣終將失敗」等論述。相關訊息透過中國官方媒體、社群平台，以及在台灣的協力名嘴、媒體與網路水軍假帳號系統在短時間內大量散佈。國安單位已注意到連日來有多個網路論壇出現可疑帳號散播相關訊息。

國安人士指出，此次作戰重新包裝多年來曾使用過的老舊敘事，包括「台積電將變成美積電」、「台灣將半導體送給美國」、「賴清德就是台灣的澤倫斯基」、「今日烏克蘭就是明日台灣」以及「美國將放棄台灣」等論述。會中國安部還提議利用台灣內部對川普的不同立場深化內部矛盾，甚至計劃將台灣民眾對川普的批評言論透過AI技術翻譯成英文，在X等英文社群平台上傳散，「讓川普以為台灣人都在罵他」，藉此離間台美關係。

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