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    首頁　>　社會

    創意私房國小師拚輕判 賠的比賺的多

    藝人黃子佼下載「創意私房論壇」48部未成年不雅片飽受抨擊，高院昨判「創意私房」11名被告有罪，其中超商店員陳宗駿刑度最重判刑12年。 （記者楊國文攝）

    藝人黃子佼下載「創意私房論壇」48部未成年不雅片飽受抨擊，高院昨判「創意私房」11名被告有罪，其中超商店員陳宗駿刑度最重判刑12年。 （記者楊國文攝）

    2024/11/02 05:30

    法官僅酌減七個月 另一主犯陳宗駿 僅認部分事實 判12年

    〔記者楊國文／台北報導〕高等法院審理專門販賣兒童少年色情性影像的「創意私房論壇」、「觸感論壇」偷拍案，檢警查出老師、軍人都有人涉案，高院認定超商店員陳宗駿販賣偷拍未成年性交易影像給該論壇，大賺二三八萬，昨將他判處十二年徒刑；小學老師林清安因賣偷拍片，賺進二二七萬，考量他已賠償被害人三百多萬，改判六年三月。可上訴。

    陳宗駿一審被重判十七年，林清安一審判刑六年十月，其餘九人各判一年八月至六年六月徒刑；上訴二審後，大多數因已和解而獲減刑，高院昨改判陳宗駿十二年徒刑，另依兩件與未成年女子性交各判刑四月；林清安改判六年三月，另九人各改判一年至六年。藝人黃子佼也被檢警查出是創意私房、觸感論壇的付費會員，他一共下載四十八部未成年性影像，北檢另案偵辦依違反兒少性剝削防制條例起訴，台北地院日前辯結，定十二月三日宣判。

    判決指出，陳宗駿先前仲介三名少女賣淫，被判刑三年十月定讞，卻在入監服刑前，在「創意私房論壇」、「觸感論壇」申設帳號，透過交友、包養網站及應召站，邀約多名女子性交易等，其中不乏未成年。

    陳男以「僅是個人收藏，保證不外流」等話術，騙與他性交易的女方同意他拍攝不雅片，不料他事後卻將影片上傳到「創意私房」等論壇販售牟利，獲利二三八萬餘元。

    此外，林清安等十人分別於「創意私房論壇」色情網站，分涉經營、販賣、竊錄、偷拍女子、兒童裸露、不雅片，犯案時間長達數年。

    案經一審重判，十一人皆上訴請求判輕點，一審被判十七年的陳宗駿坦承客觀事實，但仍否認犯意，高院不採信其辯詞，認定他的犯罪動機、目的及手段惡劣，但認為一審將他的部分犯行依「數罪併罰」論罪有違誤，改論以一罪，因此改判十二年徒刑。

    至於國小教師林清安，高院認定他販賣兒少性影像的犯罪所得高達二二七萬多元，考量他已與被偷拍的被害人和解，一共賠償逾三百萬元，已高於犯罪所得，刑期由六年十月酌減改判六年三月，其餘被告也多因與被害人和解而獲酌減刑期。

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