檢聲押陳啟昱時已點出恐逃 法官未論

台鹽綠能3億弊案中，前董事長陳啟昱因未到庭正被拘捕，前總經理蘇坤煌及鴻暉國際負責人蘇俊仁則遭羈押禁見，而前副總經理郭政瑋及晁暘開發負責人戴妤倩則無保請回。（取自官網）

2024/11/02 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦台鹽綠能近三億元弊案，涉案的台鹽前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌等五人被檢方聲押禁見，台南地院以適用法條、證據不足等由駁回，五人均獲無保請回，檢方提起抗告，經高等法院台南分院撤銷原裁定，發回南院重新召開更裁羈押庭，陳啟昱卻未到庭，外界均不知他的行蹤。

只論及適用法條和證據

據了解，檢方當初認定全案的案情重大，陳男五人均未承認犯行，除了有串、滅證之虞，陳等人也有逃亡能力和動機，因此聲請羈押禁見；不過法官對於押不押人，只論及適用法條和證據是否足夠等面向，未論有無逃亡之虞，因此心證上是認為「不會逃」、「不值一提」或有其他考慮，外界並不清楚。

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南檢偵辦台鹽綠能光電弊案時，認為董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌在台鹽任職期間成立台鹽綠能，並以子公司台綠名義與特定廠商簽不平等條約，讓廠商能以多報少，導致母公司台鹽虧損，檢方因此以證券交易法偵辦，因認定涉案五人未吐實，有串證、逃亡之虞，才會聲押五人。

當時羈押庭開了將近十二小時，南院未提串證、逃亡，以檢方援用的證券交易法不適等由駁回聲押案；有律師對此質疑，南院裁定結果與最高法院的見解不同，否則所有國營企業，都能以子公司來虧空母公司。

南檢抗告後，台南高分院撤銷原裁定，指出台綠是台鹽的從屬公司，受到台鹽的完全控制；南高院引最高法院的判決見解，表示如果控制公司實質控制從屬公司，並故意讓其進行不利益交易以達成利益輸送，就視為違反證券交易法，因此發回原審法院更裁，不再受理抗告。

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