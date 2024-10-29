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    嫌犯中度智能障礙 非列管對象

    桃園市1名就讀國小的女童，當街遭男子擄人、強抱。（翻攝自臉書）

    桃園市1名就讀國小的女童，當街遭男子擄人、強抱。（翻攝自臉書）

    2024/10/29 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市發生歹徒當街強擄猥褻國小女童，桃園市政府社會局指出，涉案的林姓男子為中度智能障礙者，領有中度身心障礙手冊，過去沒有性侵、暴力等相關紀錄，並非市府介入或輔導個案，也非衛生局收案列管對象，目前桃園市收案列管對象共七一○二人。

    女童當街遭強扯猥褻案引發社會公憤，桃園市長張善政昨於市議會市政總質詢時，議員黃瓊慧、彭俊豪要求市府加強跨局處橫向串聯，對個案進行追蹤列管，並提供受害女童心理輔導。

    張善政表示，目前最重要的是受害女童後續的身心恢復狀況，已要求社會局、教育局與婦幼局，提供最充足的關懷與協助，與家屬一起面對、全力照護與輔導，他會持續關注此案，各局處也將從政策面全面檢視，強化預防工作。

    對於受害人家屬憂心嫌犯「仗著有身心疾病就可以隨意侵犯他人」，全案恐怕會不了了之，張善政強調，衛生局及社會局將檢視是否有相關病歷，評估男子有無加強醫療的必要。

    黃瓊慧另指出，她接獲女童母親陳情，此次警方處理案件時，不夠細膩且較缺乏同理心，甚至透過社工詢問「要不要和解」；女童母親也說，孩子內心陰影難以消除，但警方受理報案時，不斷勸說「能和解就和解」，讓她心寒「法律只保護心理有疾病的人」。

    龜山警分局分局長張鶴瓊回應，經調查檢視派出所監視影像與錄音，受理員警及處理社工，均未提及要求和解等言行，相關指控「絕無此事」。

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