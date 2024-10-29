磁能車吸金億元主嫌逃9年 違規過馬路遭逮

謝男逃亡9年，因違規過馬路被警方盤查，經查出真實身分後，被逮捕並解送歸案。（記者王冠仁翻攝）

2024/10/29 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕六十五歲男子謝均權以「磁能車」吸金上億元，遭判刑四年定讞，他卻印假喜帖拖延入監還落跑。謝一躲九年，但他日前在北市街頭違規過馬路遭警方攔下，起先持偽造駕照謊報身分，警方發現駕照當事人已「死亡」，查出真實身分後，將他逮捕並解送歸案。

印假喜帖拖延入監 卻人間蒸發

北市警文山二分局本月五日於羅斯福路六段執行取締交通違規勤務，當時謝徒步違規穿越馬路遭攔下，他哀求警方別開單，但警方依規定要求他出示證件。

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謝聲稱手上只有駕照，警方查詢該駕照，發現當事人是楊姓男子且已死亡，他被依偽造文書罪嫌逮捕。他被逮回派出所後說出本名，還說長年使用楊男身分證字號，「忘了自己的」。

警方查出，原來謝是磁能車吸金案主謀，他因觸犯銀行法、商業會計法及偽造文書等罪遭判刑四年卻沒入監，九年前被通緝。

持假證件躲通緝 仍因違規栽了

據悉，謝自稱用假名開保養品公司並擔任執行長，當天去文山區是要去付貨款。他的假駕照是透過朋友取得，他為了躲避警方盤查，還自行替換駕照上的大頭照。

根據判決，謝與同夥在二○一一年間以「磁能動力車」為幌子，宣稱研發出免加油、免充電、零污染的磁能車，以老鼠會方式吸收會員，近千人受騙，吸金逾億元。

謝隔年被判刑四年定讞，他卻寄喜帖給檢察官聲稱要結婚，聲請暫緩執行；檢方查出喜帖上的餐廳在婚宴當天沒營業，發動拘提但謝已落跑遂發布通緝。

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