聲押前董座陳啟昱5被告遭駁／台鹽綠能涉弊 檢抗告成功 發回更裁

聲押台鹽前董座陳啟昱遭駁，檢抗告成功，二審發回一審重裁。（台鹽提供）

2024/10/29 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南檢調偵辦台鹽綠能公司涉及交易舞弊案，台鹽前董事長陳啟昱、台鹽綠能前總經理蘇坤煌被控與包商共謀詐財，陳啟昱等五名被告涉證交法特別背信等罪嫌且有串、滅證之虞，檢方聲押禁見。但台南地院以罪證不足等理由駁回，檢方不服提抗告。二十八日下午高等法院台南分院認同檢方主張、發回台南地院重新審酌裁定。

台南地檢署指出，陳啟昱與蘇坤煌於本案行為時分別具有台鹽董事及經理人身分，而台鹽與台鹽綠能為上市母公司與子公司關係，母公司對子公司有實質控制權，且陳啟昱與蘇坤煌既身為台鹽董事、經理人，為達利益輸送或掏空公司目的，共謀設立鴻暉公司及主導成立台鹽綠能（台鹽子公司），進而以台鹽綠能名義為不合營業常規及不利益交易，實與母公司台鹽以自己名義不合營業常規及不利益交易無異。

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檢方表示，一審認為陳啟昱等人與台綠公司未符合證券交易法的上市公司規定，這與上述事實、相關法律規定及最高法院見解不符，容有違誤；此外，檢方聲押時，已提出扣案手機內對話紀錄等證據佐證陳啟昱等五人有羈押原因及必要性，但一審未予審酌、遽認陳等五人犯罪嫌疑不重大且無羈押必要，也嫌速斷，請求二審撤銷一審裁定，更為適法裁定。

台南高分院裁定說明，依台鹽對台鹽綠能的持股比例，台鹽確是台綠的母公司，陳啟昱與蘇坤煌是否以台綠公司名義做不利益交易，造成台鹽重大損害，而有違反證交法犯行，是有研求餘地。陳啟昱與蘇坤煌是否利用時任台鹽董事長與台綠總經理身分，使台綠公司做不利益交易？陳啟昱等五名被告是否為共犯、是否犯嫌重大及有無收押原因與必要性？都有待一審進一步調查與認定，因此撤銷一審駁回聲押的裁定、發回台南地院，此裁定不得再抗告。台南地院表示，會分案由法官在二十九日閱卷及後續更裁庭的開庭作業。

檢方聲請羈押禁見五名被告，包括陳啟昱、蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋，與合作廠商鴻暉科技公司負責人蘇俊仁、晁暘開發公司負責人戴妤倩。

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