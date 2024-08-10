無攻擊性、變弒親魔 判14年／「身心疾病 不是社安網沒接住 」

患有情感型思覺失調症多年的許女，用剪刀殺害母親及姊姊，雲林地方法院一審判她14年。（記者黃淑莉攝）

2024/08/10 05:30

女患思覺失調症數十年

〔記者黃淑莉／雲林報導〕患有「情感型思覺失調症」數十年的五十八歲許姓女子，去年七月間持剪刀殺害同住母親及姊姊，雲林地方法院昨天以觸犯刑法「對於直系血親尊親屬犯殺人罪及殺人罪」，分別判處有期徒刑十二年、十年，應執行十四年，考量許女身心狀況，在執行前有治療必要，先施以監護五年。全案可上訴。

刑期執行前有治療必要

法官特別在判決書中強調，被告從一個全然無攻擊性的病人，轉變成弒親的兇手，這並不是社會安全網沒有接住，而是面對身心疾病未知的情況還是太多；對被告而言，刑期與治療同樣仍是處遇上的重要考量，因此刑期執行前有先治療的必要。

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判決書指出，許女與母親、胞姊同住，去年七月十四日晚上九時至十一時間，許女趁母、姊熟睡，持剪刀刺殺兩人，雖兩人與許女發生拉扯、纏鬥，但許女仍持續持剪刀刺向兩人，造成兩人全身多處剪刀穿刺切割傷、大量出血、低血容性休克死亡。

有被害妄想 無法抵抗症狀

據了解，案發時警方獲報到場處理，循線在雲林縣二崙自強大橋路旁查獲許女；許女竟跟警方說，自己殺人的原因是魔教總教主與她對話，認為媽媽、姊姊已被邪靈附身，要殺掉。

家人：她對母姊盡心盡力

判決書表示，許女殺母、姊犯案時，因情感型思覺失調症的精神障礙急性發作，出現精神病症，產生幻聽幻覺與被害妄想，且她缺乏病識感，對於症狀毫無抵抗能力，可能會順從症狀做出違法行為。

法官認為，許女過去沒有刑事前科，且家庭支持功能良好，是因身心疾病才有這些暴力兇殘行為；其他家人也表示，許女陪伴母親及姊姊時，都是盡心盡力。

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