病識感低 常忽略要積極治療

患有情感型思覺失調症多年的許女，用剪刀殺害母親及姊姊。（示意圖：美編組）

2024/08/10 05:30

〔記者邱芷柔、黃淑莉／綜合報導〕一個無攻擊性的病人轉變為行兇者。精神科醫師、雲林信安醫院院長葉寶專指出，這類病人病識感低，不覺得自己病了，提醒家人要多注意，社會給予他們多一點了解、關懷及同理心，減少他們對社會妄想的仇恨心，才可減少類似事件再發生。

家屬及社會要多點關懷及同理心

三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌指出，研究顯示，思覺失調症患者的暴力傾向不會高於一般人，但家人成為受害者的情況並不少見，此可能與「妄想」有關，例如患者可能認為飯菜被下藥，而家人往往是準備飯菜的人，因此成為妄想的對象；家人經常督促患者的生活作息和用藥，這些生活中的瑣事也可能引發患者的反應。

請繼續往下閱讀...

葉啟斌提到，隨著精神衛生法的修訂，未來強制就醫將變得更困難，為了兼顧人權與安全，需持續推動居家訪視和社區強制治療等配套措施，政府目前已在全國廣設心理衛生中心，方便患者就醫，並通過居家訪視和健保補助長效針劑等方式，都有助於穩定患者病情。

葉寶專表示，這類加害人的病人角色多於犯人角色，因症狀造成攻擊及傷害行為不是他個人可以控制，既然是病人就應以公衛方式來處理，疾病就是要治療預防發生，發生了就要檢討為什麼會發生，雖然有點慢，但還是要處理。

若情緒暴躁等異常行為 速就醫

葉寶專說，精神病患病久了在沒有其他困擾下會覺得自己痊癒，加上這種病人較沒有病識感，不會覺得自己有病，甚至忘了要積極治療，但若遇到挫折、壓力等因素可能再發病，再發作情況會比原來更嚴重，且受到傷害都是最親近的人，提醒家屬不要忽略，若有出現睡不好、情緒暴躁、自閉等異常行為時就要注意，趕快就醫，找出原因對症下藥。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法