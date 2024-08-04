2歲兒遭狠父肛門灌水虐死 母坐視判2年

謝姓男童與父母共同居住在飯店套房，環境雜亂不堪。（民眾提供）

2024/08/04 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市一名兩歲謝姓男童受虐被安置，去年七月被接返回家，三個月後竟遭陳姓生父虐死，相驗發現謝童遭到痛擊，甚至查出肛門被灌水、懸空十一樓等變態手法虐待；屏東地院認為謝姓母親縱容陳男施虐，且曾掌摑、綑綁兒子，依家暴妨害幼童發育罪將她判刑二年。

男童的陳姓父親已被依家暴妨害幼童發育致死罪起訴，將由屏東地院國民法官庭審理。

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判決指出，四十四歲謝女從事建築工，與卅三歲無業的陳姓男友姊弟戀，謝女育有三子女，與前任男友所生的長子另獲安置，她與陳男育有四歲女兒與兩歲兒子，兒子一度另行安置，去年七月被接回父母身邊。

陳男與謝女認為兒子不易管教，自男童返家後，開始百般凌虐，判決書羅列八大暴行，包括綿繩綑綁雙手、蓮蓬頭水管插入肛門灌水至少兩次、捏生殖器、抓住領口舉伸至窗外懸空威脅要從十一樓丟下、冷水沖淋四至五次、手掌擊打後腦勺三至四次、橡皮筋彈射身體三至四次，熱熔膠條打手腳三至四次，虐兒行徑令人髮指。

拒社工訪視 父暴行審理中

去年十月，社工訪視謝童遭拒，卻在約定下次訪視的前夕發生憾事。陳男趁謝女外出工作時，重擊兒子腹部致肝臟損傷、胃破裂，胃部內容物流出五百C.C.至腹腔，造成腹膜炎引發敗血性休克，當晚發現不對勁後，緊急送醫仍告不治。

台南地檢署除起訴陳男，也認定謝女縱容陳男反覆施暴，依家暴妨害幼童發育罪起訴謝女。台南地院審理認為，謝女原本可以阻止憾事發生，卻一再坐視不救，還曾跟著陳男，綑綁男童雙手四次、搧巴掌兩次，審酌社工意見等事證後，將謝女判刑二年，可上訴。

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