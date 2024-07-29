偷吃反告小王性侵 人妻誣告判7月

人妻誣告小王性侵判7月。圖為示意圖。（資料照）

2024/07/29 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣張姓婦人偷吃牌友怕遭先生發現被休掉，竟異想天開跑到派出所控告小王性侵、跟騷，檢方不起訴確定後，小王反控張女誣告，法官發現二人明明互動密切，張女提告後還傳訊小王「你我有通姦事實，怎麼一筆勾消？」認定張女等於承認姦情，依誣告罪判刑七月。

提告後傳訊「你我有通姦事實」成鐵證

法官調查，張女夫妻與陳男因打牌而熟識，後來二人更進而上床，張女害怕先生知道姦情會把她休掉，前年十二月跑到新湖分局湖口派出所，向員警誣指陳男從二○二○年底起，分別在車上等處，六度對她性侵得逞。還說陳男對她糾纏不清，多次傳簡訊要求見面或聯繫，還跑到她家外面盯梢，怒告陳男涉嫌性侵與違反跟騷法。

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全案經新竹地檢署不起訴，張女不服提起再議，去年高檢署駁回確定，陳男憤而控告張女誣告。

陳男說，張女發現他戶頭全空了，要求他變賣黃金，法官調查張女傳送「愛你」與愛心羞怯貼圖，並稱呼陳男「小老公」，且自稱「小老婆」，雙方互相彼此頻繁示好，且互表愛意，陳男還說張女三年間花掉他四百萬，還說「愛你我沒後悔過」，二人關係密切、氣氛融洽，可知二人間應有不倫婚外情，因此張女提告陳男性侵與跟騷，顯與事實相違背。

最關鍵的是，張女到派出所報案後，還曾發簡訊給陳男「我想補救，我們對不起你叫的大哥（即張女老公），你與我有通姦事實，怎麼一筆勾消？他後面會裝作什麼都不知道，但他是會記仇的人！」法官認為這段文字更坐實二人間性行為應為兩情相悅的通姦行為。

法官審酌張女僅因懼怕婚外情被先生知道，竟捏造事實控告情夫，讓陳男無端遭受刑事偵查，不僅虛耗偵查資源，妨害司法權行使，並使被害人面臨刑事追訴風險，所為甚有不該，最後依誣告罪判刑七月。

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