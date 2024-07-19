強要女軍官 海軍艦長性侵未遂 撤職判關4年半

海軍艦長性侵女軍官未遂， 撤職判關4年半。圖為示意圖。（資料照）

2024/07/19 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕海軍一六八艦隊「鳳陽號」飛彈巡防艦呂姓上校艦長，與少尉女軍官到KTV飲酒，被控趁女部屬酒醉，帶她到飯店開房，強吻私密部位後欲硬上，經女軍官苦苦哀求：「沒有戴保險套、會懷孕」奮力反抗，才未能得逞，呂也因此遭撤職。基隆地院審理後，將呂依強制性交罪未遂判處四年六月徒刑。

判決指出，呂姓前艦長與少尉女軍官等八人，五年前五月某日晚間先在餐廳餐敘飲酒，再至KTV續攤，席間，飲用高粱、啤酒至隔天凌晨後，呂被控趁女軍官酒醉後，帶她到飯店開房。

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女軍官指控，呂一進房，就把身上衣服脫光，她見狀躲進廁所反鎖房門後，向中校輔導長求救，輔導長從艦上趕抵後，因艦長的官階比他大，他有所忌憚，不敢敲房門，改要她設法脫困，她打開浴室門往外衝時，被呂一把抓住。

女軍控訴，呂壓制她強脫衣物及強吻私密部位，還意圖硬上，經她不斷哀求：「沒有戴保險套、會懷孕」，並以手擋反抗；輔導長見她遲未出房門，請飯店服務員打電話到房間，呂才未能得逞，並因此遭到軍方撤職。

法院審理時，呂否認犯行，辯稱他當天喝了不少酒，可能酒後亂性，但軍醫在女軍官衣物採到呂的DNA，合議庭因此採信女軍官指控，認為呂擔任艦長，趁女部屬酒醉，性侵女軍官未遂，依強制性交未遂罪判他四年六月徒刑。

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