林士傑命案》臉書遭冒用買兩作案車 1女請回

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，1女臉書遭冒用買兩輛作案車，檢察官訊後已請回L女。圖為示意圖。（資料照）

2024/07/16 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，檢警專案小組追查槍手使用的權利車交通工具來源，昨日上午在高雄美濃地區拘提三十八歲的L姓女子及搜索，並帶回南市警局調查。警方訊問發現L女臉書是遭他人冒用來與兩輛車子的車主聯絡交易事宜，顯示L女與林命案關連性低，檢察官訊後已請回L女。

據了解，林士傑命案專案人員，昨天上午十點多在高雄美濃地區拘提L女到案並搜索相關處所，之後帶回台南市警局詢問並移送檢方複訊，昨下午檢方訊問後認為L女與林案關連性低。

請繼續往下閱讀...

警方調查，八日案發當天清晨，犯案槍手開第一輛本田牌轎車權利車犯案後，逃往距案發地二點多公里的南區新建路五十三巷停車場縱火滅證，接著開第二輛三菱權利車南下往高雄大樹區棄置、並在車內潑灑鹽酸滅證，之後再騎第三輛的機車到屏東地區棄置，槍手再步行逃逸，處處設下查緝斷點。

專案小組調查，原本查出L姓女子以其臉書帳號與第二輛權利車及第三輛的機車賣家聯繫交易，所以在十五日發動拘提與搜索。但在訊問後，發現L女的臉書是遭他人冒用她的身分資料創設臉書帳號，以臉書聯繫車輛交易。

警方調查，第二、第三車都是以冒用L女的臉書身分向車子賣家聯絡，實際電話聯絡買取車者另有其人，第二車是一名男子與賣家電話聯絡；第三輛的機車也另有其人聯絡取車，都還在追查。第一輛的權利車賣家也還在追查中，必須要追到上游賣家與下游買家分別是誰，才能以車追緝槍手。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法