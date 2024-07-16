北捷毒品案》北捷：該行車員停職 驗尿無毒駕

台北捷運賴姓行車員稱錢包是巡視車廂撿到。圖為示意圖，人物與新聞事件無關。 （記者江采蓁攝）

2024/07/16 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北捷運南勢角車班休息室發現毒品，警方已查扣相關證物並過濾休息室監視影像比對進出人員及車班表，溯源偵辦中。台北捷運公司昨日召開記者會聲明，事件發生後，已暫停當事人執行列車運轉職務，並採集尿液送檢，毒品反應皆為陰性，並無毒駕；北捷已重新律定行車專員拾獲遺失物作業流程，以明確拾獲流程避免疏漏。

北捷副總經理楊秦恒昨日表示，全力配合警方釐清物品來源，提供相關錄影資料供警方釐清事實真相，若經查獲同仁持有屬實，將以最嚴厲方式處置；在事實釐清期間，當事人已暫停執行列車運轉的職務，並於七月八日向全體同仁公開發布宣導工作紀律。

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楊秦恒說明，七月四日於南勢角車班休息室拾獲零錢包，經清點內容物時發現有毒品，捷運警察隊會同轄區刑事組員警前往了解情形，經查有一名行車專員表示是他在巡車時拾獲，因個人作業疏失將其留置休息室；北捷在事件發生後，已採集該名行車專員尿液送檢，經榮總回覆尿液檢驗報告，毒品反應皆為陰性，並無毒駕。

北捷強調，對於行車人員已定有嚴格管理機制，定期體檢驗尿及不定期的尿液抽檢；這次事件後，已重新律定行車專員拾獲遺失物作業流程，以明確拾獲流程避免疏漏。

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