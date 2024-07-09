怪！距命案現場２公里 焚車留下雙槍

警方在槍手燒損的座車內找到被燒過的涉案手槍。（民眾提供）

2024/07/09 05:30

犯案衣物鞋都燒了 關鍵改造手槍卻輕易被尋獲 耐人尋味

〔記者王俊忠、陳彩玲／綜合報導〕台南市區漁會理事長林士傑遭一男槍手持雙槍近距離射殺身亡，槍手駕車逃逸在離案發現場兩公里停車場棄車並放火燒車及燒兩把改造手槍與換裝後的衣物。這與以往一般凶手會將凶槍或作案衣物棄置在不易被尋獲的地點，犯案手法迥異、耐人尋味。

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一般而言，犯嫌會將作案用槍枝丟棄在埤塘、溪流或大海等地，不易被尋獲。但林案槍手將兩把手槍留在現場焚燒，也把換下的衣物燒燬，顯示槍手滅證的意圖作為極為明顯。

至於兩把手槍也被燒過，南市警局鑑識中心已將兩把槍帶回鑑定、比對。據了解，這兩把被燒過的手槍，恐已破壞槍身上面的凶手指紋跡證，在鑑定比對上有一定難度，但鑑識中心仍全力設法做鑑定檢驗，試圖找出涉案槍手的身分。

兩把手槍彈道比對部分，警方說這也要看兩把改造手槍的槍管是否有來福線，如是改造的槍管、沒有來福線，彈道比對同樣很麻煩了。

法務部長鄭銘謙指示速查辦

針對這件重大槍擊案，法務部長鄭銘謙指示最高檢察署督導台南地檢署，儘速釐清事實、嚴查速辦、追查幕後主使者，以安定民心。

最高檢察署總長邢泰釗也指示台南地檢署檢察長鍾和憲，指派檢察官與台南市政府警察局組成專案小組，務必集中力量，將槍擊案槍手儘速緝捕到案，並追查共犯及幕後主使者，絕不容許暴徒逍遙法外。

最高檢察署呼籲，涉案槍手及相關被告勇於自首，儘速投案，檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並得獲減輕或免除其刑；相關知情之證人，請儘速向地檢署或警察機關檢舉，將依證人保護法之相關規定做好身分保密。

警方在台南南區新建路一處停車場找到遭槍手燒燬的犯案交通車輛。（民眾提供）

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