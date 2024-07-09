台南槍擊案／雙槍8秒轟11槍 帽T男疑訓練有素殺手

台南市區漁會理事長林士傑，昨日清晨在南區住家準備外出爬山時，遭一名男子持雙槍連開11槍，送醫傷重不治。（記者王俊忠翻攝）

2024/07/09 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑昨日清晨在住家前遭一名男子持雙槍近距離射殺身亡。監視器曝光槍手行凶影像，槍手於案發前在林宅旁埋伏，見林現身即上前連開十一槍，部位均鎖定林的要害，槍手開槍過程僅八秒，行凶時從容不迫，狀似訓練有素、有膽識，警方不排除是職業級殺手，疑受人指使，一出手就要林的命。

埋伏僅３分鐘 見人就開槍

監視影像顯示，當時林士傑從住家走出，友人開一輛黑色皮卡車在住家前等候，林士傑從車裡拿著一個寵物籠放回家門前，回頭欲上車時，一名穿連身帽T、戴口罩的男子突然從林士傑的右側方快速竄出，持雙槍近距離朝林連開十一槍，造成林身上至少有六個彈孔，槍手見林倒地後，即快跑往健康路方向逃逸。

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警方研判槍手可能已成年，案發前駕駛一輛鐵灰色HONDA自小客車到距離林士傑住家約二百公尺遠的健康路旁停車格停放，穿連身帽T、戴口罩全身包緊緊，步行到林住宅旁埋伏近三分鐘，見林現身時，即持雙槍趨前連續對林開槍，行凶後再跑步逃離回車上，開車離去。

製造斷點 變裝燒車毀衣鞋

槍手將座車開到約兩公里外的南區新建路五十三巷內停車場，並以去漬油縱火燒損座車與留下兩把手槍，警方到場時該車已無火勢。鑑識人員發現男槍手在車內「變裝」，把原本穿的連身帽T與褲子、鞋子都換掉，並在車內燒燬原來衣物，應是換穿其他衣物再逃離，製造查緝斷點的用意很明顯。

作案車是權利車 偽造車牌

警方同時查出槍手使用的作案車輛是權利車，車牌是偽造，企圖阻撓專案人員追查。由於槍手棄車地點在南區，距離安平沿海不遠，槍手極有可能被安排偷渡境外。

佈局縝密 殺手不排除已偷渡

對於槍手如此縝密佈局，警方研判，槍手從行凶到逃逸的過程，都經過仔細規劃設計，顯然一人單獨犯案的可能性不高，不排除幕後有不法藏鏡人集團式操控、下指導棋買凶殺人，而且一出手就是非要直取林士傑的性命不可。

製造查緝斷點的用意很明顯

據了解，林士傑近來生活作息相當固定，有友人知道他固定在每週的週一、週三與週五清晨外出爬山，有媒體記者曾於今年六月間在關子嶺大凍山看過林爬山。行程輕易的被仇家掌握其作息時間，設計買凶殺人的局，從槍手在案發前三分鐘才抵達林宅附近埋伏，可見槍手與幕後藏鏡人對林的作息出入時間算得相當精準。

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