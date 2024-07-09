外傳喬社會事時作風強勢

八日清晨，南市區漁會理事長林士傑在南區住家前遭槍擊身亡，現場留有多顆彈殼。（民眾提供）

2024/07/09 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑，八日清晨在住家門前、遭槍手鎖定連開十一槍身亡。外界對槍手痛下殺機與目的議論紛紛。由於林年輕時曾混跡江湖，之後轉經商、參政，也會喬社會事、做公益。雖然他轉任區漁會理事長後作息較固定正常，但據傳其喬事時作風相當強勢，警方認為很可能是哪一條大利益衝突，導致仇家買凶殺人。

也有傳聞林士傑參選區漁會理事長的糾紛與本屆南市正副議長涉賄選案的滲入，因區漁會理事長選後已時隔多年；林士傑與議長選舉操盤手郭再欽為了要幫邱莉莉選議長，林約出國民黨議員方一峰要求方不可把票投給無黨議長郭信良（前民進黨籍），被告涉恐嚇方，一審是判林無罪。

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林士傑的女兒、市議員林依婷更曾拿出區漁會資料爆料指控郭信良揹上億元債務有八成是欠漁會，仗著議長身分一毛不還、批郭沒資格當議長。此舉父女兩人直接摃上郭信良陣營，干戈之結恐不易化解。

據了解，林士傑在多年前走私槍械被抓判刑，出獄後投資一些漁船、餐廳等生意有賺錢，他原本想從政選議員卻失利，擔任市商會理事長到區漁會理事長，林也積極參與地方公益，行善。不過外傳他仍有在幫忙喬一些社會事，是否在喬大代誌過程態度強勢得罪人？警方強調這需要逮到槍手後才能逐步釐清。

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