林士傑曾說不干涉女兒政治路

曾選過台南市議員的現任南市區漁會理事長林士傑，昨晨驚傳在台南住家前遭槍擊身亡。（取自林士傑臉書）

2024/07/09 05:30

〔記者王俊忠、王姝琇／台南報導〕被槍殺身亡的南市區漁會理事長林士傑原為民進黨員，二○一八年曾參選南市議員失利，台南市長黃偉哲上任後聘為農產運銷公司總經理，被視為親市長派；去年林士傑捲入正副議長賄選疑案一度遭羈押，隨即宣布退出民進黨，但在地方政壇仍扮演關鍵角色。

捲議長賄選案 一審無罪

政界人士形容林士傑過去雖走過「江湖路」，與地方黑道熟稔，但後來從商有成，其女兒林依婷接棒投入南市議員選戰，成為本屆新手議員，在選民服務、議會問政表現出色。過程中林士傑曾表態不干涉女兒政治路，也不會影響她的決定與想法。就算父女倆在同一場合現身，林士傑也必定委婉拒絕合影，讓林依婷自己發揮。

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林士傑在地方政壇有一定的實力，南市議長邱莉莉、副議長林志展選舉涉賄案，當時國民黨南市議員方一峰傳出遭人恐嚇在議長選舉改變投票支持對象，林士傑也遭檢警依恐嚇罪嫌法辦，林士傑被檢方諭知交保，林隨即宣布退出民進黨、並在臉書大嘆政治無是非，一審時則判決無罪。

林士傑近幾年迷上登山，曾在臉書述說登山除了可鍛鍊體力，訓練耐力和意志力，更讓我們能遇事不會輕言放棄，總會有山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村的機遇，更是舒壓和洗滌身心的好方法。

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