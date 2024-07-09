毒趴狂吸喪屍毒品 5男2女嗨到癱軟

警方在毒趴現場查扣含有「依托咪酯」的麻醉煙彈，又被稱為「喪屍毒品」。（警方提供）

2024/07/09 05:30

渾然不知警方上門 當場查扣海洛因及含依托咪酯喪屍毒品的麻醉煙彈

〔記者許國楨／台中報導〕台中市卅二歲陳姓女子有毒癮，為支應購毒龐大費用，「由買轉賣」提供處所辦轟趴販毒，警方上週前往查緝時，發現五男二女群聚施用毒品後全數癱軟，連警方上門都無反應，當場查扣海洛因、安非他命等毒品，還有含「依托咪酯」成分被稱為「喪屍毒品」的麻醉煙彈。

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台中市第二分局偵查隊獲報，陳女為販毒牟利，以通訊軟體推播廣告，並於暑假期間藉轟趴販賣毒品，本月四日持搜索票前往大里區一處鐵皮屋隔間套房，查獲開毒轟趴的七人（五男二女），他們年齡都介於三十歲至四十歲間，因剛施用完毒品全癱坐在沙發上，渾然不知警方已進入現場。

首次在轟趴查獲依托咪酯麻醉煙彈

現場查扣海洛因、安非他命、毒咖啡包及含有「依托咪酯」的麻醉煙彈及原料，警方指出，此次也是首次在轟趴現場，查獲含有俗稱「喪屍毒品」的「依托咪酯」麻醉煙彈。

經查，陳女以自行調配比例，裝填至空煙彈內，以每單位一千元至一千五百元的價格售賣牟利，查獲毒品市價約在一百五十萬元左右，警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押陳女獲准。

依托咪酯 6月列管為第三級毒品

中市二分局長周俊銘表示，麻醉藥物「依托咪酯」吸食之後會出現無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，藥效約十五至廿分鐘，不法集團利用各國管制法令與我國之差異，取得原料進入國內，轉換成年輕人接受度高的電子煙型態，當作毒品販售、濫用，施用者會不經意持續施用，造成身體危害。

周俊銘強調，依托咪酯已由法務部於今年六月十三日召開毒審會決議列管為第三級毒品，於法制作業辦理完成後，正式由行政院公告列管。

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