退休警開的餐廳挨轟／1槍中2人 子彈掠過兒頭部

警方起出黃男犯案的改造手槍。（警方提供）

2024/06/08 05:30

幸兩人都是皮肉傷 無大礙

〔記者王捷／台南報導〕台南市一位刑警退休後盤下一間酒家改開餐廳，黑白兩道都來捧場，但昨晨五點驚傳槍響，六旬黃姓酒客不滿別桌酒客太吵，發生爭吵，店家卻沒勸架，憤而於店家打烊後又折返，持改造手槍在店外開了一槍，子彈先貫穿鐵捲門，再射穿員工肩膀，子彈碎片再彈射到退警兒子額頭上，幸破片已無速度，只造成皮肉出血，二傷者皆無大礙；警方五小時後逮到黃男，起獲槍彈，黃男辯稱「全忘了」。

稱店家沒勸架 酒客折返開槍

這家位於台南安平區中華西路上的餐廳，昨晨發生槍擊案，六十一歲黃男喝醉後不滿店內太吵，與對方酒客吵架，他認為店家未勸阻酒客喧嘩，心生怨氣，他吵完架離開後，攜槍折返，但餐廳已打烊，他持槍朝餐廳鐵捲門射擊一發，子彈卻破門而入打到兩個人，他還想開第二槍但卡彈。

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第2槍卡彈 回家睡覺被捕

黃男開槍後返家，迷迷糊糊睡覺，昨上午才被接連電話聲響吵醒，發現一堆訊息、未接來電，友人紛紛告訴他半夜開槍打到人了，他才驚覺事態不妙，正準備去警局投案，但一開門就被在門外埋伏的第四警分局警員逮捕，起獲一把改造手槍與一顆子彈。

黃男自稱是生意人，沒有混幫派，他被捕後聲稱犯案槍枝是亡友寄放，供詞避重就輕，警方將他移送台南地檢署偵辦。

亡友寄放槍？供詞避重就輕

該家餐廳前身是台南市知名的日式酒家，因酒家的消費型態沒落，後來被退休刑警頂下，改名經營餐廳。這位退警從警前曾隨家人跑船，有次黑夜不慎落海，幸運獲救，他認為是故鄉某宮廟的神明保佑助他脫險，他兒子昨被子彈碎片擊中額頭，也僅有頭皮輕微撕裂傷，還能從容報警，讓他深感慶幸，認為是神明在冥冥之中守護他們。

據傳黃姓男子自稱是生意人，沒有黑道背景。（民眾提供）

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