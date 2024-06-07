母女大樓「蒸發」16年 關鍵丈夫失足身亡／台版藍可兒案永成「玄」案

劉婦（右）帶著女兒失蹤達十六年，家人聲請死亡獲准，她的先生（左）去年失足身亡。（圖：民眾提供）

2024/06/07 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕二○○八年一月，彰化縣社頭鄉三十七歲劉姓婦人帶著四歲的女兒進入員林市財經大樓頂樓，卻從此「人間蒸發」，母女倆至今生死不明，此案被稱為「台版藍可兒」，而日前傳出劉婦的先生張男去年修水塔時失足身亡，劉婦的長女、長子為父親辦理喪事時，同時為母親與小妹向法院聲請死亡宣告獲准。「台版藍可兒」案確定石沉大海。

家屬聲請母女死亡 獲准

員林警分局前年曾重啟調查此案，警方再次過濾母女的通聯、交友、就醫、就學紀錄，依舊沒有進展。彰化地方法院依母女失蹤已十年，達法定失蹤滿七年，得聲請為失蹤人宣告死亡規定，並於去年底裁准。

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劉婦的丈夫張男是本案的關鍵人物，案發前他曾跟劉婦大吵一架，他事後對於妻女的失蹤，一副事不關己的態度，警方一直想從他身上找到突破點，卻苦無關鍵跡證。如今傳出他失足身亡的消息，令警方錯愕，警方表示，張男因家中頂樓的水塔壞掉，上樓修理，不慎失足跌落，頭部著地，送醫不治。

妻女失蹤 家暴男漠不關心

張男有長期酗酒的習慣，也經常對劉婦施暴，當時專案小組一度研判，劉婦可能要逃避丈夫的家暴，才帶著女兒跑到員林投靠朋友，不料從此「人間蒸發」，警方調閱上百支監視器，都找不到母女步出大樓的畫面。

檢警辦案人員對張男最大的質疑就是「太太不見了，還天天買醉」。有辦案人員私底下認為，張男應該清楚「失蹤案」的來龍去脈，但他「藉酒裝瘋」消極面對警方的偵辦。

究竟劉女是自殺、他殺、躲起來？曾讓辦案人員苦心抽絲剝繭多年，張男是本案最關鍵的人物，如今張男的離世，註定讓此案淪為懸案，而家人向法院聲請母女的死亡宣告獲准，也代表「台版藍可兒」案永遠石沉大海。

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