愛慕站崗 跟騷判罰仍不怕 女清潔工又跟蹤帥醫再判刑

林女穿黑絲襪守候帥醫師畫面，她已因違反跟蹤騷擾防制法，被法院判刑兩次。（記者張瑞楨翻攝）

2024/06/06 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市四十多歲林姓女清潔工，對一名帥氣醫師傾心，常到醫院守候、傳愛慕訊息長達五年，二○二二年六月「跟蹤騷擾防制法」施行後，帥醫師宛如遇到救星而報警，台中地方法院依跟蹤騷擾罪判處罰金兩萬元，這也是台中地院首宗跟騷法判決案例，法院核發保護令給帥醫師不到一個月，林女又在今年一月尾隨帥醫師回家，台中地院認為她一犯再犯，依同法判處拘役卅日，可易科罰金與上訴。

盯梢5年 台中跟騷判刑首例

據指出，林女於醫院短暫任職時認識帥醫師，她猛傳示愛訊息、反覆站崗跟蹤，帥醫師曾警告「我很不舒服，請妳以後不要再這樣做」，林女始終充耳不聞，跟騷歷時長達五年，跟騷法上路後，帥醫師才得以援用此法報警，警方從監視器發現，林女常到醫院旁，穿性感黑絲襪，等候帥醫師上下班。

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林女偵審時承認傳愛慕訊息，到醫院「等候」，只是想跟他講話，沒有要騷擾他，台中地院認為林女侵擾歷時非短，但考量她坦承犯行，去年二月依跟騷罪判處罰金兩萬元確定。

不理禁令 尾隨帥醫回家犯法

台中地院另於去年底核發保護令給帥醫師，命林女應遠離一○○米以上距離。不料，這位帥醫師今年一月廿日，發現林女騎機車尾隨回家，他趕緊報警，林女被警方移送檢方起訴。

台中地院認為，林女一犯再犯，視法律如無物，但考量林女都坦承犯行，也未危害帥醫師人身安全，依違反跟騷法保護令判處拘役卅日，可易科罰金三萬元。

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