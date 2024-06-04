網購「藥」注意 東南亞減肥藥 竟含第四級毒品

警方查扣自東南亞國家寄送來台的瘦身產品，通關時被驗出含有第四級毒品「西布曲明」成分。（警方提供）

2024/06/04 05:30

人妻為瘦身 自越南購入

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓人妻為了瘦身，經由家中外籍看護介紹，自越南網購減肥藥，未料通關時被驗出含有第四級毒品「西布曲明」成分，減肥藥變「毒郵包」也讓張女因此被逮，刑事局中部打擊犯罪中心說，連同該起案件，這也是從去年六月迄今查獲的第十四件，呼籲民眾勿以身試法。

去年六月迄今 共計查獲14件14人

刑事局中打表示，今年五月間接獲關務署台中關通報，查獲一起自越南進口數量多達三百六十包，重量超過十公斤的「RubisS Detox」瘦身產品，經檢驗含第四級毒品西布曲明成分，循線將卅七歲張姓女子查緝到案，她雖聲稱是聽到外籍看護介紹該款減肥藥，為自用才一次購買比較多的量，沒有對外販售意圖，仍被依法送辦。

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連同該起案件在內，刑事局中打去年六月迄今，已陸續查獲從東南亞等國寄送來台含有西布曲明成分的瘦身產品，共計十四件十四人，產品分別有「RubisS Detox」、「MARA SLIM」、「TOKI SLIMMING」、「Ozy」、「SERA」、「ITCHA XS」及「GO COFFEE」等。

觸犯運輸毒品重罪 最重處刑12年

刑事局呼籲，西布曲明屬中樞神經抑制劑，有引發心悸、心律不整或心跳停止等嚴重副作用，民眾切勿因貪求快速瘦身而購買使用，甚至觸犯運輸毒品重罪，依毒品危害防制條例第四條規定，運輸第四級毒品者，可處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金。

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